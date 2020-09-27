رد فعل غريب من جوارديولا بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر سيتي

حرص الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على التعليق على الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه في مساء اليوم الأحد على يد ضيفه فريق ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب الاتحاد في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة للقناة الرسمية لمانشستر سيتي: “قدمنا أدائًا جيدًا إلى غاية الدقيقة الخامسة والعشرين، ولكن لابد علينا أن نتحسن ونطور من أنفسنا حتى نكون قادرين على الفوز”.

وأضاف أيضًا: “نحن لا نزال في بداية الموسم، هي فقط المباراة الثانية لنا في البريميرليج، على الجميع التحلي بالهدوء والصبر حتى نصل إلى أهدافنا، خسرنا مباراة ولكن الموسم لا يزال طويلاً من أجل الحكم علينا”.

وأشار المدرب الإسباني: “ارتكبنا بعض الأخطاء في هذه المباراة كما هو واضح، ركلات الجزاء المحتسبة علينا لم تكن من هجمات مرتدة بل ألعاب منظمة، لذا هناك خلل لدينا ويتوجب علينا إصلاحه سريعًا، نعم أشعر بالحزن بسبب الخسارة ولكن لابد أن نتقبل الأمر ونعمل على إصلاح الأخطاء لكي نكون أفضل في المباريات القادمة”.

يذكر أن بيب جوارديولا تعرض إلى انتقادات كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية من جانب جماهير مانشستر سيتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تطرق البعض إلى الحديث عن الهشاشة الدفاعية التي يعاني منها كل فريق يتولى المدرب الإسباني قيادته طوال مسيرته التدريبية.