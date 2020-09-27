نجم ليون يواصل إثارة الجدل بشأن إمكانية انتقاله إلى أرسنال

لا يزال الجدل قائمًا بقوة حول مصير أحد نجوم فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بسبب كثرة الأخبار المنتشرة في الآونة الأخيرة التي تؤكد اقترابه بشدة من التعاقد مع نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

الحديث هنا يخص النجم الجزائري حسام عوار متوسط ميدان أولمبيك ليون الذي لم يحسم الجدل بعد بشأن مستقبله خلال الموسم الحالي، بالرغم من كثرة العروض المقدمة له في الآونة الأخيرة من جانب عدة أندية في القارة الأوروبية وفي مقدمتها أرسنال.

وأجرت صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية مقابلة صحفية سريعة مع اللاعب الجزائري الموهوب اليوم الأحد عقب نهاية مباراة ليون ولوريان في إطار مسابقة الدوري الفرنسي، وعلى هامش هذه المقابلة أكد عوار أن العديد من الأندية تواصلت معه في الفترة الماضية ولكنه لم يعرف بعد المحطة القادمة له في الملاعب.

يذكر أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال يعتقد أن حسام عوار سوف يضيف الكثير لخط وسط ميدان الفريق اللندني وخاصة على الصعيد الهجومي، مما سوف يساهم في جعل الفريق منافسًا رئيسيًا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وكانت بداية فريق المدفعجية في الموسم الجاري استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث لم يعرف سوى طعم الفوز في كل المباريات التي خاضها على مستوى جميع المسابقات، مما قد يشجع النجم الجزائري للقدوم إلى قلعة الإمارات.