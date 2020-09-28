موعد مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر 30-9-2020 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والترسانة، حيث يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الترسانة في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي مباراة الأهلي والترسانة ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2019 / 2020.

موعد مباراة الأهلي والترسانة

تقام مباراة الأهلي والترسانة في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 على ملعب السلام، وذلك تحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترسانة

تنقل مباراة الأهلي والترسانة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة أون تايم سبورت HD1 المجانية، على أن يتولى المعلق أيمن الكاشف مهمة التعليق على المباراة.

وإليكم الآن نتائج الأهلي في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري المصري الممتاز:

الأهلي 0/3 الإسماعيلي.

الاتحاد السكندري 0/0 الأهلي.

الأهلي 0/0 مصر المقاصة.

نادي مصر 3/0 الأهلي.

طنطا 1/0 الأهلي.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات الأهلي القادمة على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي / المقاولون العرب، الأحد 4 أكتوبر 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

إنبي / الأهلي، الأربعاء 7 أكتوبر 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / بيراميدز، الأحد 11 أكتوبر 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الوداد البيضاوي المغربي / الأهلي، 17 أكتوبر 2020، دوري أبطال إفريقيا، ذهاب الدور نصف النهائي، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / الوداد البيضاوي، 23 أكتوبر 2020، دوري أبطال إفريقيا، إياب الدور نصف النهائي، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع في المباراة القادمة أمام الترسانة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد الشيخ، جونيور أجايي، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

وإليكم الآن نتائج مباريات الدور ثمن النهائي الأخرى في مسابقة كأس مصر حتى هذه اللحظة:

سماد أبوقير 0/2 حرس الحدود.

الاتحاد السكندري 1/2 أسوان.

وادي دجلة 2/1 نادي مصر.

طلائع الجيش 0/1 مصر المقاصة.

المقاولون العرب 0/4 المصري البورسعيدي.

الإسماعيلي 1/0 بيراميدز.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات الدور ربع النهائي التي تم الإعلان عنها في مسابقة كأس مصر:

طلائع الجيش / بيراميدز، 14 أكتوبر 2020، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد السكندري / المقاولون العرب، 22 أكتوبر 2020، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الأهلي يعيش في الوقت الحالي أزمة كبرى بعيدًا عن نتائج المباريات، وتتمثل هذه الأزمة في إعلان المدير الفني السويسري رينيه فايلر عن رحيله في مطلع شهر أكتوبر المقبل أي مع نهاية عقده الحالي مع القلعة الحمراء، مما يضع المارد الأحمر في مأزق قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا على موعد المواجهة المنتظرة أمام الوداد البيضاوي في المربع الذهبي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولا يزال السبب الرئيسي وراء رغبة رحيل فايلر عن الأهلي مجهول حتى هذه اللحظة، إلا أن الكل داخل الوسط الرياضي المصري يتوقع أن الوجهة القادمة للمدرب السويسري سوف تكون نحو مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين أو ربما تجاه أحد الأندية الخليجية الأخرى التي توفر للمدربين عقودًا بأرقام خيالية.

وحقق رينيه فايلر مع الأهلي لقبين حتى هذه اللحظة وهما كلاً من لقب كأس السوبر المصري، إضافة إلى لقب الدوري المصري الممتاز مما جعل الجماهير تطالب ببقاء المدرب السويسري مهما كان الثمن.