موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد القادمة 30-9-2020 في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، حيث يستعد فريق ريال مدريد حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق بلد الوليد في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتأتي مباراة ريال مدريد وبلد الوليد ضمن مباريات الجولة الرابعة في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2020 / 2021.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

تقام مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد

تنقل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، على أن يتولى المعلق عصام الشوالي مهمة التعليق على هذه المباراة.

وإليكم الآن ترتيب ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني حتى هذه اللحظة:

ريال مدريد، المركز السادس، 4 نقاط من مباراتين.

بلد الوليد، المركز السابع عشر، جمع نقطتين من ثلاث مباريات.

ونستعرض لكم الان نتائج ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2020 / 2021:

ريال سوسيداد 0/0 ريال مدريد، الجولة الثانية.

ريال بيتيس 3/2 ريال مدريد، الجولة الثالثة.

بلد الوليد 1/1 ريال سوسيداد، الجولة الأولى.

ريال بيتيس 0/2 بلد الوليد، الجولة الثانية.

بلد الوليد 1/1 سيلتا فيغو، الجولة الثالثة.

ومن المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع في المباراة القادمة أمام بلد الوليد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، لوكا مودريتش، فرانشيسكو إيسكو، ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

وإليكم الآن مواعيد مباريات ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني:

ليفانتي / ريال مدريد، الأحد 4 أكتوبر 2020، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد / قادش، 18 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

برشلونة / ريال مدريد، 25 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ريال مدريد / فريق ويسكا، 1 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

فالنسيا / ريال مدريد، 8 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات بلد الوليد القادمة في الدوري الإسباني:

بلد الوليد / إيبار، السبت 3 أكتوبر 2020، الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويسكا / بلد الوليد، 18 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

بلد الوليد / ديبورتيفو ألافيس، 25 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

فياريال / بلد الوليد، 1 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

بلد الوليد / أتلتيك بيلباو، 8 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل بلد الوليد المتوقع في المباراة القادمة أمام ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبرتو خيمينيز.

خط الدفاع: لويس بيريز، برونو غونزاليس، خافيير سانشيز، ناتشو.

خط الوسط: أوريانا، فيديريكو سان، كايك بيريز، راؤول غارسيا.

خط الهجوم: توني فيلا، سيرجي جوارديولا.

المدير الفني: سيرجيو.

يذكر أن هذه المباراة ستكون الأولى للفريق الملكي على ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد نهاية عملية التجديد الخاصة به، حيث بات الملعب بمثابة أفضل ملاعب العالم على الإطلاق على كافة المستويات، ولكن مع الأسف سوف يكون خاويًا من الجماهير نتيجة استمرار انتشار جائحة كورونا حول العالم على أمل عودة الجماهير إلى الملاعب قريبًا.