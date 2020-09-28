موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني 30-9-2020

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، حيث يستعد فريق بايرن ميونخ لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

وتأتي مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ضمن مباراة كأس السوبر الألماني 2020 / 2021.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

تقام مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 على ملعب أليانز أرينا، وذلك تحديدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

لا تزال مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند غير منقولة حتى هذه اللحظة عبر أي قناة عربية سواء في الشرق الأوسط أو حتى شمال إفريقيا بسبب عدم قيام أي قناة بشراء حقوق بث مباراة كأس السوبر الألماني.

وإليكم الآن ترتيب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني حتى هذه اللحظة:

بايرن ميونخ، المركز السابع، 3 نقاط من مباراتين.

بوروسيا دورتموند، المركز العاشر، 3 نقاط من مباراتين.

ونستعرض لكم الان نتائج بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2020 / 2021:

بايرن ميونخ 0/8 شالكه، الجولة الأولى.

هوفنهايم 1/4 بايرن ميونخ، الجولة الثانية.

بوروسيا دورتموند 0/3 بوروسيا مونشنغلادباخ، الجولة الأولى.

أوجسبورج 0/2 بوروسيا دورتموند، الجولة الثانية.

ومن المرجح أن يكون تشكيل بايرن ميونخ المتوقع في المباراة القادمة أمام بوروسيا دورتموند على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، دافيد ألابا، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون غوريتسكا، سيرجي جنابري، توماس مولر، ليروي ساني.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدير الفني: الألماني هانز ديتر فليك.

وإليكم الآن مواعيد مباريات بايرن ميونخ القادمة في الموسم الحالي:

بايرن ميونخ / هيرتا برلين، الأحد 4 أكتوبر 2020، الدوري الألماني، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

دورين / بايرن ميونخ، 15 أكتوبر 2020، كأس ألمانيا، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أرمينيا بيليفيلد / بايرن ميونخ، 17 أكتوبر 2020، الدوري الألماني، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / فريق آينتراخت فرانكفورت، 24 أكتوبر 2020، الدوري الألماني، الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

كولن / بايرن ميونخ، 31 أكتوبر 2020، الدوري الألماني، الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات بوروسيا دورتموند القادمة في الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند / فرايبورغ، السبت 3 أكتوبر 2020، الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

هوفنهايم / بوروسيا دورتموند، 17 أكتوبر 2020، الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند / شالكه، 24 أكتوبر 2020، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أرمينيا بيليفيلد / بوروسيا دورتموند، 31 أكتوبر 2020، الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند / بايرن ميونخ، 7 نوفمبر 2020، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المرجح أن يكون تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع في المباراة القادمة أمام بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: إيمري تشان، ماتس هوملز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: توماس مونييه، رافاييل غيريرو، أكسل فيتسل، توماس ديلاني، ماركو رويس.

خط الهجوم: جادون سانشو، إرلينج هولاند.

المدير الفني: السويسري لوسيان فافر.

يذكر أن بايرن ميونخ يسعى إلى التتويج بلقبه الخامس في العام الحالي 2020، بعدما توج في الأشهر الماضية بلقب الدوري الألماني إضافة إلى لقب كأس ألمانيا ولقب دوري أبطال أوروبا وأخيرًا لقب كأس السوبر الأوروبي في انتظار اللقب الخامس ثم السادس المتوقع أيضًا حينما يأتي موعد مسابقة كأس العالم للأندية التي تم تأجيلها حتى إشعا آخر.