موعد مباراة النصر والأهلي 30-9-2020 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر والأهلي، حيث يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة غريمه التقليدي فريق الأهلي السعودي في عصر يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي مباراة النصر والأهلي ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

موعد مباراة النصر والأهلي

تقام مباراة النصر والأهلي في عصر يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 على ملعب جاسم بن حمد، وذلك تحديدًا في تمام الساعة 15:40 عصرًا بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 16:40 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة 17:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي

تنقل مباراة النصر والأهلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، إضافة إلى قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، وأيضًا قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المجانية عبر موقع يوتيوب داخل المملكة العربية السعودية فقط.

وإليكم الآن نتائج النصر في المباريات الماضية خلال الموسم الحالي في دوري أبطال آسيا:

سباهان الإيراني 2/0 النصر، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

النصر 0/2 سباهان، الجولة الرابعة من دور المجموعات.

السد القطري 1/1 النصر، الجولة الخامسة من دور المجموعات.

النصر 1/0 العين الاماراتي، الجولة السادسة من دور المجموعات.

النصر 0/1 التعاون، الدور ثمن النهائي.

ومن المرجح أن يكون تشكيل النصر المتوقع في المباراة القادمة أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام، مايكون بيريرا، عبد الله مادو، عوض خميس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، عسيري، غونزالو نيكولاس، خالد الغنام.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

ونستعرض لكم الان نتائج مباريات الأهلي الماضية في الموسم الحالي:

الأهلي 0/2 الرائد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الأخيرة.

الأهلي 0/1 الشرطة العراقي، دوري أبطال آسيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الشرطة 1/2 الأهلي، دوري أبطال آسيا، الجولة الرابعة من دور المجموعات.

استقلال طهران الايراني 0/3 الأهلي، دوري أبطال آسيا، الجولة السادسة من دور المجموعات.

الأهلي 1/1 شباب الأهلي دبي الإماراتي، دوري أبطال آسيا، الدور ثمن النهائي، فاز الأهلي بركلات الترجيح في نهاية المطاف.

ومن المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع في المباراة القادمة أمام النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبد الله تارمين، محمد هوساوي، عبد الباسط هندي، لوكاس بيدرو.

خط الوسط: محمد آل فتيل، سلمان المؤشر، محمد المجحد، علي الأسمري، ماركو مارين.

خط الهجوم: عمر السومة.

المدير الفني: فلادان ميلويفيتش.

يذكر أن الطرفان سوف يلتقيان مرة أخرى ولكن ذلك سوف يحدث في نهاية شهر أكتوبر المقبل على هامش الدور نصف النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، علمًا بأن آمال كلاً من الفريقين في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا باتت كبيرة للغاية في العام الحالي 2020 بعدما تم إقصاء حامل اللقب الهلال بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا في صفوفه.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة بيروزي الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، على أن يصعد الفائز بعدها إلى المباراة النهائية التي سوف يواجه فيها بطل شرق آسيا الذي لا يزال لم يتم تحديده بعد بسبب عدم استكمال مباريات مرحلة المجموعات حتى الآن، على أن يتم استئنافها خلال الفترة القليلة القادمة مع العلم بأن المباراة النهائية سوف تقام في شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري.