نجم باريس سان جيرمان السابق على بعد خطوة من البريميرليج

ذكرت تقارير إعلامية إنجليزية اليوم الثلاثاء أن أحد نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سابقًا بات على مشارف الانتقال إلى إحدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية التي تغلق أبوابها مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.

وأكدت شبكة قنوات “سكاي سبورت” الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات مكثفة مع النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان السابق من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت أيضًا إلى أن كافاني لاعب حر في الوقت الحالي بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي الصيف الحالي، مما يعني بالتالي أنه لن يكلف خزائن النادي الإنجليزي أي مبالغ مالية على الإطلاق باستثناء راتبه السنوي الذي سيحصل عليه.

وشددت الشبكة على أن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق الشياطين الحمر يأمل في حسم هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن، حتى يكون فريقه قادرًا على المنافسة على الألقاب خلال الموسم الحالي.

وأضافت أيضًا أن تحرك مانشستر يونايتد في الأيام القليلة القادمة لن يقتصر على ذلك فحسب، نظرًا إلى رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم آخر وهو الصربي لوكا يوفيتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني الذي فشل حتى هذه اللحظة في إثبات نفسه مع الفريق الملكي، وقد يكون ذلك في صالح اليونايتد الذي ربما سينجح في الظفر بخدماته على سبيل الإعارة.