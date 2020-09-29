موعد مباراة الزمالك والمصري 1-10-2020 في الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، حيث يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 على ملعب السويس الجديد.

وتأتي مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة 31 في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في مساء يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 على ملعب السويس الجديد، وذلك تحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة أون تايم سبورت HD1 المجانية، على أن يتولى المعلق حاتم بطيشة مهمة التعليق على هذه المباراة.

وإليكم الآن ترتيب الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة:

الزمالك، المركز الثاني، 61 نقطة من 30 مباراة.

المصري البورسعيدي، المركز الثالث عشر، 33 نقطة من 28 مباراة.

ونستعرض لكم الان نتائج الزمالك في المباريات الماضية في الدوري المصري الممتاز:

سموحة 3/3 الزمالك.

الزمالك 0/1 الإنتاج الحربي.

أسوان 0/1 الزمالك.

الزمالك 1/3 طنطا.

الزمالك 3/4 الجونة.

ومن المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع في المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: البرتغالي باتشيكو.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الزمالك القادمة خلال الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات:

الزمالك / سموحة، الإثنين 5 أكتوبر 2020، كأس مصر، الدور ثمن النهائي، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك / وادي دجلة، الخميس 8 أكتوبر 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

حرس الحدود / الزمالك، الإثنين 12 أكتوبر 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الرجاء البيضاوي المغربي / الزمالك، 18 أكتوبر 2020، دوري أبطال إفريقيا، ذهاب الدور نصف النهائي، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك / الرجاء البيضاوي، 24 أكتوبر 2020، دوري أبطال إفريقيا، إياب الدور نصف النهائي، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونستعرض لكم الان نتائج المصري البورسعيدي في المباريات الماضية في الدوري المصري الممتاز:

حرس الحدود 2/1 المصري البورسعيدي.

المصري البورسعيدي 0/0 طلائع الجيش.

سموحة 0/2 المصري البورسعيدي.

المصري البورسعيدي 2/2 الإنتاج الحربي.

أسوان 1/0 المصري البورسعيدي.

ومن المرجح أن يكون تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع في المباراة القادمة أمام الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، رحمان زين، عمرو موسى، حسان حسان.

خط الوسط: إيميكا إيزي، فريد شوقي، محمد جابر، مفتاح طقطق.

خط الهجوم: محمود وادي، عمر كمال عبد الواحد.

المدير الفني: علي ماهر.

وإليكم الآن مواعيد مباريات المصري البورسعيدي القادمة في الدوري المصري الممتاز:

الجونة / المصري البورسعيدي، الإثنين 5 أكتوبر 2020، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

المصري البورسعيدي / الإسماعيلي، الجمعة 9 أكتوبر 2020، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الاتحاد السكندري / المصري البورسعيدي، الإثنين 12 أكتوبر 2020، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

طنطا / المصري البورسعيدي، 18 أكتوبر 2002، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الزمالك يخوض بقية مبارياته في مسابقة الدوري المصري الممتاز وهو يطمح فقط إلى المحافظة على المركز الثاني في الترتيب من أجل ضمان المشاركة مرة أخرى في مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل بعدما حسم غريمه التقليدي لقب الدوري العام منذ عدة أسابيع ماضية.