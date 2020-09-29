موعد مباراة ليفربول وأرسنال القادمة بمشاركة النني وغياب صلاح 1-10-2020

موعد مباراة ليفربول وأرسنال، حيث يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق أرسنال في مساء يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 على ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول.

وتأتي مباراة ليفربول وأرسنال ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2020 / 2021.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

تقام مباراة ليفربول وأرسنال في مساء يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 على ملعب أنفيلد رود، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

تنقل مباراة ليفربول وأرسنال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة باللغة العربية، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن ترتيب ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى هذه اللحظة:

ليفربول، المركز الثاني، 9 نقاط من ثلاث مباريات.

أرسنال، المركز الخامس، ست نقاط من ثلاث مباريات.

ونستعرض لكم الان نتائج ليفربول في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

أرسنال 1/1 ليفربول، درع الاتحاد الإنجليزي، فاز أرسنال في نهاية المطاف بركلات الترجيح.

ليفربول 3/4 ليدز يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الأولى.

تشيلسي 2/0 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثانية.

لينكولن سيتي 7/2 ليفربول، كأس الرابطة الإنجليزية، الدور الثالث.

ليفربول 1/3 أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة.

ومن المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع في المباراة القادمة أمام أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: نيكو ويليامس، ريس ويليامس، فيرجيل فان دايك، سيميكاس.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماركو، شيردان شاكيري.

خط الهجوم: دييغو جوتا، تاكومي مينامينو، ديفوك أوريجي.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

وإليكم الآن مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

أستون فيلا / ليفربول، الأحد 4 أكتوبر 2020، ملعب فيلا بارك، الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون / ليفربول، 17 أكتوبر 2020، ملعب غوديسون بارك، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ليفربول / شيفيلد يونايتد، 24 أكتوبر 2020، ملعب أنفيلد رود، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ليفربول / وست هام يونايتد، 31 أكتوبر 2020، ملعب أنفيلد رود، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

مانشستر سيتي / ليفربول، 7 نوفمبر 2020، ملعب الاتحاد، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ونستعرض لكم الان نتائج أرسنال في المباريات الماضية على مستوى جميع المسابقات:

أرسنال 1/1 ليفربول، درع الاتحاد الإنجليزي، فاز أرسنال في النهاية بركلات الترجيح.

فولهام 3/0 أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الأولى.

أرسنال 1/2 وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثانية.

ليستر سيتي 2/0 أرسنال، كأس الرابطة الإنجليزية، الدور الثالث.

ليفربول 1/3 أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة.

ومن المرجح أن يكون تشكيل أرسنال المتوقع في المباراة القادمة أمام ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: روب هولدينج، ديفيد لويز، كيران تيرني.

خط الوسط: مايتلاند نايلز، محمد النني، داني سيبايوس، بوكايو ساكا.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي، إدي نكيتياه، ريس نيلسون.

المدير الفني: الإسباني ميكيل أرتيتا.

وإليكم الآن مواعيد مباريات أرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز: