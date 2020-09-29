موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 1-10-2020 في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، حيث يستعد فريق برشلونة وصيف الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 على ملعب بالايدوس.

وتأتي مباراة برشلونة وسيلتا فيغو ضمن مباريات الجولة الرابعة في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2020 / 2021.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

تقام مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في مساء يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 على ملعب بالايدوس، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو

تنقل مباراة برشلونة وسيلتا فيغو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، على أن يتولى المعلق علي محمد علي مهمة التعليق على هذه المباراة.

وإليكم الآن ترتيب برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني حتى هذه اللحظة:

برشلونة، المركز العاشر، 3 نقاط من مباراة وحيدة.

سيلتا فيغو، المركز السادس، 5 نقاط من ثلاث مباريات.

ونستعرض لكم الان نتائج برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2020 / 2021:

برشلونة 0/4 فياريال.

إيبار 0/0 سيلتا فيغو.

سيلتا فيغو 1/2 فالنسيا.

بلد الوليد 1/1 سيلتا فيغو.

ومن المرجح أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع في المباراة القادمة أمام سيلتا فيغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمنت لونجلي، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أنطوان جريزمان، فيليبي كوتينيو، أنسو فاتي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي.

المدير الفني: الهولندي رونالد كومان.

وإليكم الآن مواعيد مباريات برشلونة القادمة في الدوري الإسباني:

برشلونة / إشبيلية، الأحد 4 أكتوبر 2020، ملعب الكامب نو، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

خيتافي / برشلونة، 18 أكتوبر 2020، ملعب ألفونسو بيريز، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

برشلونة / ريال مدريد، 25 أكتوبر 2020، ملعب الكامب نو، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ديبورتيفو ألافيس / برشلونة، 1 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

برشلونة / ريال بيتيس، 8 نوفمبر 2020، ملعب الكامب نو، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات سيلتا فيغو القادمة في الدوري الإسباني:

أوساسونا / سيلتا فيغو، الأحد 4 أكتوبر 2020، الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

سيلتا فيغو / فريق أتلتيكو مدريد، 18 أكتوبر 2020، ملعب بالايدوس، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ليفانتي / سيلتا فيغو، 25 أكتوبر 2020، ملعب سيوداد دي فالنسيا، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

سيلتا فيغو / ريال سوسيداد، 1 نوفمبر 2020، ملعب بالايدوس، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

إلتشي / سيلتا فيغو، 8 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل سيلتا فيغو المتوقع في المباراة القادمة أمام برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيفان فيلار.

خط الدفاع: هوغو مايا، جوزيف أودو، جيسون موريلو، لوكاس أولازا.

خط الوسط: فران بلتران، ريناتو تابيا، دينيس سواريز، إيمري مور، نوليتو.

خط الهجوم: إياغو أسباس.

المدير الفني: الإسباني أوسكار جارسيا.

يذكر أن بداية الموسم الحالي للفريق الكتالوني كانت مشجعة للغاية بعد فوزه الكاسح على حساب ضيفه فياريال، إلا أن الجماهير الكتالونية تدرك جيدًا أن الوقت لا يزال باكرًا من أجل الحكم على مستوى الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، وخاصة وأن الأخير لا يزال لم يقم بتغيير الكثير من الأمور داخل البيت الكتالوني، ويكفي الإشارة فقط إلى أن خط الدفاع لم يرحل عنه سوى البرتغالي نيلسون سيميدو فقط لا غير.