كومان يرمي الكرة في ملعب إدارة برشلونة بشأن مستقبل ديمبيلي

وضع الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني إدارة النادي الكتالوني في مأزق كبير للغاية أمام الجماهير اليوم الأربعاء، وذلك بخصوص مستقبل النجم الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي داخل جدران قلعة الكامب نو.

وجاءت تصريحات رونالد كومان على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو المقرر إقامتها في مساء يوم غدًا الخميس في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وأكد المدرب الهولندي خلال ذلك المؤتمر أثناء الإجابة على سؤال موجه إليه من جانب أحد الصحفيين بشأن مستقبل عثماني ديمبيلي، أن القرار يعود في نهاية المطاف إلى إدارة برشلونة إضافة إلى اللاعب نفسه.

وأشار أيضًا إلى أنه سوف يواصل الاعتماد على اللاعب الفرنسي بصورة طبيعية خلال المرحلة القادمة بالرغم من كثرة الأحاديث حول اقتراب رحيله الصيف الحالي، مشددًا في الوقت ذاته على أن عدم مشاركته في المباراة الماضية أمام فياريال جاء بسبب جاهزية بقية اللاعبين على مستوى خط الهجوم مثل النجم الصاعد أنسو فاتي على سبيل المثال.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية قد تحدثت بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية حول رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع ديمبيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ولكن لا تزال المفاوضات جارية مع النادي الإسباني الذي يرغب في الحصول على مبلغ كبير من المال من أجل إتمام الصفقة بنجاح بسبب وضعيته الاقتصادية السيئة نتيجة انتشار فيروس كورونا.