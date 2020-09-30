نجم إنتر ميلان يصمم على الرحيل رغم رفض أنطونيو كونتي

كشفت مصادر إعلامية إيطالية عن تصميم أحد نجوم نادي إنتر ميلان الإيطالي على الرحيل عن جدران قلعة جوزيبي مياتزا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بالرغم من تمسك المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي به بعكس ما كان عليه الوضع في الموسم الماضي.

وأكدت شبكة قنوات “سكاي سبورت” إيطاليا أن النجم البلجيكي رادجا ناينجولان لا يزال مصممًا على مغادرة مدينة ميلانو قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب رغبته في العودة مرة أخرى إلى صفوف نادي كالياري الإيطالي الذي كان معارًا إليه خلال الموسم الماضي.

وأشارت أيضًا إلى أن إصرار ناينجولان على الرحيل يبدو غريبًا بعض الشيء، وخاصة بعدما منحه كونتي فرصة المشاركة بصفة أساسية في افتتاح مشوار إنتر ميلان بالدوري الإيطالي في الموسم الحالي أمام فيورنتينا.

وشددت الشبكة على أن انتقال اللاعب البلجيكي إلى كالياري هذه المرة ربما لن يكون على سبيل الإعارة فقط لا غير، بل من الوارد جدًا أن تكون صفقة بيع بصفة نهائية على أن يحصل النيراتزوري على مبلغ 12 مليون يورو تقريبًا.

وأضافت أيضًا أن الحصول على ذلك المبلغ في الوقت الحالي قد يساعد إدارة إنتر ميلان على حسم صفقة مميزة أرادها أنطونيو كونتي طوال الأسابيع الماضية، والتي تتمثل في الظفر بخدمات النجم الفرنسي نغولو كانتي من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في ظل توتر العلاقة بين اللاعب وبين مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد.