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طلب جديد من مورينيو لإدارة توتنهام قبل إغلاق أبواب الميركاتو الصيفي

شادي عادلمنذ 28 دقيقة
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جوزيه مورينيو

حرص البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي على التوجه بطلب جديد إلى إدارة النادي، وذلك بخصوص الصفقة التي يأمل في التعاقد معها قبل إغلاق باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد جوزيه مورينيو خلال تصريحات صحفية له في الساعات الماضية أنه يشعر بتفاؤل كبير بشأن إمكانية نجاح إدارة توتنهام هوتسبير في خطف مهاجم مميز في الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يكون الفريق قادرًا على المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي.

وأشار أيضًا إلى أن فشل الإدارة في حسم هذه الصفقة الهجومية يبقى أمرًا واردًا في نفس التوقيت، مشددًا في الوقت ذاته على أن إدارة النادي اللندني تبذل كل ما في وسعها من أجل تعزيز صفوف فريق السبيرز مما يجعله مرتاحًا للغاية رفقة النادي بشكل عام.

وكان ذلك الطلب متوقعًا من جانب المدرب البرتغالي بعد النتائج المميزة التي حققها رفقة توتنهام في مطلع الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات، ويكفي الإشارة فقط إلى وصول الفريق اللندني إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، كما أصبح أيضًا على بعد خطوة وحيدة من المشاركة في مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

يذكر أن النادي الإنجليزي تعاقد في الصيف الحالي مع أربعة أسماء وازنة تمثلت في كلاً من جو هارت من أستون فيلا، ودوهيرتي من ولفرهامبتون، وجاريث بيل إضافة إلى سيرجيو من ريال مدريد الإسباني.

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شادي عادلمنذ 28 دقيقة
دقيقة واحدة

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