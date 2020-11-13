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اتحاد الكرة يعلن اصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

متابعات 365منذ 7 ساعات
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محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.

وأكد البيان ان محمد صلاح لا يعانى من أى أعراض لفيروس كورونا، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

وخضع النجم محمد صلاح للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع نادي ليفربول الإنجليزى.

ويقيم اللاعب محمد صلاح بغرفته في الفندق الذي يتواجد به منتخب مصر معزولاً بمفرده وعزل كافة المخالطين.

والجدير بالذكر أن نجمنا الدولى محمد صلاح سوف يخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.

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متابعات 365منذ 7 ساعات
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