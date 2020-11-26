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موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

رحاب عبد الراضيمنذ 5 ساعات
دقيقة واحدة
مموعد مباراة الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة
موعد مباراة الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة

في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد ستنطلق مباراة هامة بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة، في حدث رياضي هام ينتظره عشاق الساحرة المستديرة ومشجعي القطبين.

ومن المنتظر أن تذيع قنوات “بي إن سبورتس” مباراة نهائي القرن الإفريقي، حيث أنها تعد المالك الحصري لحقوق البث الفضائى لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وستبث المباراة عبر فضائية beiN Sports HD7 .

موعد مباراة الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ووقع الاختيار على المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على أحداث المباراة عبر شبكة “بي إن سبورتس”.

كما ستذيع قناة “تايم سبورتس” مباراة النهائي أيضا بين قطبي الكرة المصرية، وذلك عبر التردد الأرضي، نظرا لأن المباراة ستقام على أراضي مصرية فمن حقها أن تبث مباريات داخل حدود مصر فقط،  كما اعلنت القناة أن مدحت شلبي سيقوم بالتعليق على المباراة ويعاونه في التعليق الناقد الرياضي حسن المستكاوي للتحليل.

وهناك عدد من المعلقين للمباراة، فسيعلق على المباراة على إذاعة الشباب والرياضة مؤمن عبدالغفار، وعلى إذاعة أون سبورت إف إم سييعلق محمد الشاذلي.

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رحاب عبد الراضيمنذ 5 ساعات
دقيقة واحدة

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