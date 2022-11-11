أخبار الرياضة

قناة جديدة تعلن إذاعة مباريات كأس العالم 2022

محمد عبد الحميدنشر في: 11 نوفمبر 2022 - 4:16م / آخر تحديث: 11 نوفمبر 2022 - 4:16م
أقل من دقيقة
قناة جديدة تعلن إذاعة مباريات كأس العالم 2022
قناة جديدة تعلن إذاعة مباريات كأس العالم 2022

قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، أعلنت شبكة قنوات الكاس القطرية عن بث مباريات كأس العالم 2022 .

وتستضيف قطر نهائيات مونديال 2022 هذا العام وذلك بداية من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر من العام الجاري.

ونشرت قنوات الكاس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا رسميا أعلنت فيه الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 ضمن باقة “بي إن سبورتس”، الناقل الرسمي للبطولة.

ويتم نقل مباريات كأس العالم 2022، وفق ما تم الإعلان عنه عبر قنوات الكاس “Extra 1″ و”Extra 2″ و”Extra 3″ و”Extra 4”.

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محمد عبد الحميدنشر في: 11 نوفمبر 2022 - 4:16م / آخر تحديث: 11 نوفمبر 2022 - 4:16م
أقل من دقيقة
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