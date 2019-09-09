لعملاء اتصالات مصر.. أكواد وخطوات الاستلاف والاستعلام عن الرصيد

اتصالات مصر
اتصالات مصر
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تقدم شركة اتصالات مصر لعملائها عدد من الأكواد التي تساهم في التسهيل على عملائها، مثل كود الاستعلام عن الرصيد، وذلك إسهامًا من الشركة في مساعدة عملائها للقيام بكافة احتياجاتهم التي يرغبونها بأسرع وقت، وتعد هذه الأكواد من الخدمات التي يبحث عنها العملاء باستمرار، حيث أول ما يبحث عنه العميل عقب إنهاء مكالماته هو حجم رصيده المتبقي حتى لا يفاجأ بنفاذ الرصيد دون أن يشعر، ويعد كود الاستعلام عن الرصيد في شركة اتصالات غير مكلف للعميل، فضلًا عن إتاحة عدد من الأكواد الأخرى مثل كود استلاف الرصيد لتكملة المكالمات في وقت نفاذ قيمة الرصيد الخاصة المتاحة لديك.

كما تتيح شركة اتصالات مصر بالإضافة إلى معرفة الرصيد “خدمة رصيدي” إمكانية معرفة العميل للمكالمات التي تمت خلال 24 ساعة تفصيليًا بتفاصيل آخر كارت أو آخر 5 عمليات تمت على هاتفك المحمول.

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أكواد الاستعلام عن رصيد اتصالات

استخدام الكود المختصر لمعرفة الرصيد:  *888# ثم الضغط على اتصال، حيث تظهر لك رسالة بقيمة الرصيد والصلاحية مدي الحياة مقابل 5 قروش  للمرة الواحدة.

كما يمكنك الاتصال بـ 888 واتباع الخطوات حتى الوصول لمعرفة الرصيد بقيمة 19 قرش للمكالمة.

أو يمكنك الاتصال برقم 555، والاشتراك بخدمة معرفة رصيد اتصالات عقب انتهاء كل مكالمة  من خلال إرسال رسالة فارغة إلى رقم 7310 كما يمكن للعميل إلغاء الخدمة وقتما يشاء من خلال إرسال رسالة تحتوي على رقم 1 على نفس الرقم،

 بالإضافة إلى إمكانية زيارة موقع اتصالات مصر لمزيد من الاستفسارات عن الخدمات المختلفة.

خطوات استلاف الرصيد من اتصالات

يمكن لعملاء اتصالات مصر استلاف رصيد اتصالات  في حال إذا كان رصيدك  أقل من 1 جنيه  ويكون قد مر على خطك 6 أشهر، حيث يمكنك استلاف حتى 12 جنيه،  وتقوم الشركة بخصم 50 قرشًا بعد كل عملية  لاستلاف الرصيد.

كود استلاف الرصيد من اتصالات

* 911#  ثم الضغط على اتصال وسوف تقوم الشركة بتحويل الرصيد لك في أسرع وقت حتى 12 جنيهًا.

جدير بالذكر أن كثير من المصريين يفضلون استخدام الأكواد التي تتيحها شركة اتصالات مصرلما توفره من عروض مميزة على الرصيد ودقائق إضافية في أغلب الأوقات لحل مشكلة نفاذ الرصيد التي تفاجئ المستخدمين، فضلًا عن إمكانية استلاف رصيد اتصالات بأكثر من مرة حتى 12 جنيهًا.

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