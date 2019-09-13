تحذيرات من هواتف “آيفون” تزامنا مع طرح آيفون 11

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حذرت شركة “إسيت” الأمنية من استخدام هواتف “آيفون”، وذلك تزامنا مع طرح هواتف آيفون 11 في الأسواق، مشيرة إلى أنّ عدد نقاط الضعف في هواتف “آيفون” زاد خلال العام الأخير بمقدار الربع تقريبا.

وفي خلال العام الجاري من يناير إلى يوليو تم اكتشاف 155 نقطة ضعف في هواتف “آيفون” وفقا للباحثين، في حين سجل الخبراء فجوات أقل بنسبة 24% خلال النصف الأول من عام 2018، بحسب “سبوتنك”.

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ويقع مستخدمي أجهزة آيفون ضحايا لعمليات النصب والاحتيال، حيث تعتبر برامج التجسس المدمج التهديدات الرئيسية التي تواجه العملاء.

وقال الخبراء إنه لا يمكن اعتبار أي نظام تشغيل آمنا 100%، مشيرين إلى خطورة بعض التطبيقيات الأساسية في جميع الهواتف الذكية على سبيل المثال تطبيق “ماسنجر”.