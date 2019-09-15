ترتيب الدول العربية على حسب سرعة الإنترنت الأرضي

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تقدم ما يقرب من 11 دولة عربية على الدولة المصرية بمتوسط سرعة خدمات الإنترنت الأرضي عالمياً خلال شهر يوليو السابق لعام 2019، حيث احتلت الدولة المصرية المركز الـ 154 بسرعة 9.10 ميجابيت/ ثانية، وقد تضمنت قائمة الدول التي سبقت الدولة المصرية كلا من قطر، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والكويت، وعمان، والعراق، والمغرب، والصومال، وليبيا، بحسب التصريحات التي أعلنها موقع “speed test “العالمي الخاص بقياس سرعة الإنترنت الأرضي.

وقد احتلت سنغافورة المركز الأول عالمياً في متوسط سرعة خدمات الإنترنت الأراضي بسرعة سجلت ما يقرب من 191.93 ميجابيت/ ثانية، تليها كوريا الجنوبية بمعدل سرعة 156.18 ميجابيت/ ثانية، ثم تايوان بسرعة 151.75 ميجابيت/ ثانية .

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بينما حصدت هونج كونج المركز الـ 4 بسرعة 151.02 ميجابيت/ ثانية، أعقبها رومانيا حيث جاءت في المركز الـ 5 بسرعة 130.79 ميجابيت/ ثانية .

ثم جاءت إمارة موناكو بالمركز الـ 6 بسرعة تصل إلى 125.69 ميجابيت/ الثانية، ثم جاءت آندروا في المركز الـ 7 بسرعة 115.88 ميجابيت/ الثانية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الـ 8 بسرعة 155.69 ميجابيت/ الثانية.

واحتلت سويسرا المركز الـ 9 بسرعة 115.38 ميجابيت،/ الثانية، ثم ماكو بسرعة 114.43 ميجابيت/ الثانية.

جاءت إسرائيل في المركز الـ 31 بسرعة تصل إلى 76.68 ميجابيت/ الثانية، أعقبها دولة قطر فى المركز الـ 39 بسرعة 65.12 ميجابيت/ ثانية، والبحرين فى المركز الـ 55 بسرعة تصل إلى 43.05 ميجابيت/ الثانية.

وجاءت المملكة العربية السعودية فى المركز الـ 58 بسرعة 41.84 ميجابيت/ ثانية، والأردن جاءت في المركز الـ 63 بسرعة 88 ميجابيت/ ثانية.

وجاءت دول الكويت في المركز الـ 67 بسرعة 34.23 ميجابيت/ الثانية، واحتلت عمان بالمركز الـ 94 بسرعة 22.91 ميجابيت/ الثانية، ووجاءت العراق في المركز الـ 113 بسرعة 18.82 ميجابيت/ الثانية، وجاءت المغرب في المركز الـ 121 بسرعة 17.07 ميجابيت/ الثانية.

واحتلت الصومال المركز رقم 143 بسرعة 11.14 ميجابيت/ الثانية، وثم ليبيا فى المركز الـ 149 بسرعة 10.09 ميجابيت/ الثانية، وتليها تونس فى المركز الـ 153 بسرعة 9.16 ميجابيت/ الثانية.

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