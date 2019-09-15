عبر متصفح “الويب”.. يوتيوب يوقف خدمة ” Leanback”

عبر متصفح "الويب".. يوتيوب يوقف خدمة " Leanback"
عبر متصفح "الويب".. يوتيوب يوقف خدمة " Leanback"
Advertisements

أعلن موقع خدمة مقاطع الفيديو “يوتيوب”، اليوم، إلى مستخدميه، الذين يفضلون مشاهدة الفيديوهات عبر متصفح الويب عن طريق “Leanback”، والتي تسمح باستعراض المحتوى بواجهة عالية الوضوح وكبيرة، بأن تلك السمة “سوف تختفي خلال القريب العاجل.

وأشار الموقع أنه ليس من الواضح إلى الوقت الراهن ما هو السبب وراء توقف موقع يوتيوب، لسمة “Leanback” عبر الويب، وأشار إلى أن هذا الإجراء من أجل منع المستخدم من مشاهدة الفيديوهات بتلك السمة عبر أجهزة أخرى.

Advertisements

وقد أعلنت شركة “يوتيوب” خلال بداية شهر سبتمبر الراهن، أنها أزالت أكثر من 100 ألف فيديو، وقد قامت بإغلاق ما يقرب من 17 ألف قناة عبر منصتها خلال الفترة بين شهر أبريل وشهر يونيو السابقين لعام 2019، لمخالفتها سياسة الشركة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.

أقرا المزيد ترتيب الدول العربية على حسب سرعة الإنترنت الأرضي

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

ترتيب الدول العربية على حسب سرعة الإنترنت الأرضي

منذ ساعتين

تحذيرات من هواتف “آيفون” تزامنا مع طرح آيفون 11

منذ 3 أيام
شركة آبل تعلن عن موعد طرح آيفون 11 بالأسواق

شركة آبل تعلن موعد طرح آيفون 11 بالأسواق

منذ 5 أيام
اتصالات مصر

كيف تجدد باقة مكالماتك من اتصالات؟.. إليك الأكواد

منذ 6 أيام
اتصالات مصر

خطوات إلغاء خدمة الكول تون لعملاء اتصالات مصر

منذ 6 أيام
اتصالات مصر

لعملاء اتصالات مصر.. أكواد وخطوات الاستلاف والاستعلام عن الرصيد

منذ 6 أيام
فضائح جديدة لـ "فيسبوك".. بعد انكشاف 420 مليون رقم هاتف لمستخدمي الموقع

فضائح جديدة لـ “فيسبوك”.. بعد انكشاف 420 مليون رقم هاتف لمستخدمي الموقع

منذ أسبوع واحد

السعر المتوقع لهاتف آيفون الجديد “الرخيص” وموعد طرحه

منذ أسبوعين

التعرف على الوجوه.. خاصية جديدة من فيسبوك لحماية المستخدمين

منذ أسبوعين
أورانج وبى إن سبورتس

أورانج تقدم خدمة مشاهدة مباريات «beIN Sports» على المحمول تحت اسم “GO SPORTS”

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق