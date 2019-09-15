عبر متصفح “الويب”.. يوتيوب يوقف خدمة ” Leanback”

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أعلن موقع خدمة مقاطع الفيديو “يوتيوب”، اليوم، إلى مستخدميه، الذين يفضلون مشاهدة الفيديوهات عبر متصفح الويب عن طريق “Leanback”، والتي تسمح باستعراض المحتوى بواجهة عالية الوضوح وكبيرة، بأن تلك السمة “سوف تختفي خلال القريب العاجل.

وأشار الموقع أنه ليس من الواضح إلى الوقت الراهن ما هو السبب وراء توقف موقع يوتيوب، لسمة “Leanback” عبر الويب، وأشار إلى أن هذا الإجراء من أجل منع المستخدم من مشاهدة الفيديوهات بتلك السمة عبر أجهزة أخرى.

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وقد أعلنت شركة “يوتيوب” خلال بداية شهر سبتمبر الراهن، أنها أزالت أكثر من 100 ألف فيديو، وقد قامت بإغلاق ما يقرب من 17 ألف قناة عبر منصتها خلال الفترة بين شهر أبريل وشهر يونيو السابقين لعام 2019، لمخالفتها سياسة الشركة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.

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