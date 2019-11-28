علماء يحذرون من كارثة مناخية لكوكب الأرض ويدعون لتحرك عاجل

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نشرت مجلة “نيتشر”، مقالا يحذر فيه العلماء من أن كوكب الأرض يتجه نحو كارثة مناخية، وأوضح المقال أن أكثر من نصف نقاط التحول التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات لا رجعة فيها على الأرض وتهدد الحضارة، قد أصبحت نشطة، كما أن هناك 9 نقاط يمكن أن يكون لها تأثير تتابعي مثل الدومينو.

وقال العلماء في المقال، إنهم يخشون عدم القدرة على وقف هذا التتابع ويصبح مستحيلا، ومن الممكن أن يهدد هذا الأمر الحضارات الإنسانية، ومنها فقدان الجليد البحري في القطب الشمالي والصفائح الجليدية في جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية ، وذوبان الجليد الدائم وتدمير الغابات الشمالية وغابات الأمازون المطيرة.

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ودعا العلماء في مقالهم لتحرك عاجل، للحد من الانبعاثات التي تتجاوز اتفاق باريس 2015، واتخاذ أي إجراء.