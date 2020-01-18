3 طرق لقراء رسائل الماسنجر دون ظهور العلامة الزرقاء

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نشرت صحيفة بريطانية عدة طرق لقراءة رسائل الماسنجر دون معرفة صاحبها من خلال العلامة الزرقاء، والتي نستعرضها لك في السطور التالية.

الإشعارات

من خلال الإشعارات التي يرسلها لك الهاتف المحمول يمكنك قراءة الرسالة دون فتحها، والتي تعني لك أن الرسالة مخزنة بالفعل، ويمكن قراءة الرسالة بالشاشة الخارجية دون الحاجة لفتحها.

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وضع الطيران

من خلال وضع الكيران يمكنك قراءة الرسائل أيضا دون معرفة الطرف الآخر أنك قمت بفتحها، فعند تلقي الرسالة حول هاتفك لوضع الطيران ثم اقرأ الرسالة ولم يتم تسجيل العلامة الزرقاء أمامها فلن يعلم المرسل أنك فتحتها وقراءتها.

قراءة الرسائل بجهاز الكمبيوتر

عند استخدامك جهاز الكمبيوتر عليك تثبيت مكونات إضافية لمتصفحك، فيمكنك من خلال جوجل كروم فتح متجر كروم الإلكتروني، وتحميل برنامج “آن سين”، وهو يعمل على حظر إيصالات القراءة تلقائيا عند فتح الرسائل، ويمكن تحميل برنامج “متسج سين ديسابل”، لمستخدمي فاير كوس، والذي يقوم بنفس الوظيفة.