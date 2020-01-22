واتساب تُعلن تطبيق ميزة الوضع الداكن في نسخة جديدة قريباً

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أعلنت شركة واتساب بصفة رسمية اليوم عن تطبيق ميزة الوضع الداكن في النسخة الرسمية الجديدة التي سوف يتم إصدارها من التطبيق قريبة عبر شبكات الإنترنت من أجل إتاحتها لمستخدمي تطبيق الواتساب.

وأكد شركة واتساب المملوكة لفيسبوك أن ذلك الوضع الداكن الجديد الذي سوف يتم تطبيقه في النسخة القادمة سوف يحمل اسم Dark، على أن يُساهم في جعل قائمة الإعدادات إضافة إلى القائمة الرئيسية داكنة اللون.

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وأشارت أيضاً إلى أن خلفية المحادثة لن تكون داكنة بل ستكون إما بيضاء أو بأي لون آخر بخلاف لون نوافذ المحادثة، على أن يقوم مستخدم التطبيق بتحديد اللون الذي يرغب فيه تحديداً.

يُذكر أن النسخة التجريبية لذلك الإصدار الحديث من تطبيق واتساب بات متواجداً منذ فترة على متجر جوجل بلاي، إلا أن موعد إصدار النسخة الرسمية لا يزال لم يتم الكشف عنه بعد حتى هذه اللحظة.

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