“أبل” تستعد لطرح “أيفون SE”

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نشرت عدد من المواقع تسريبات عن شركة آبل، بشأن إنها تستعد لإطلاق النسخة الأكثر تطورا من هواتفها المحمولة وهي هواتف iPhone SE في مارس المقبل، موضحة أنه يفترض أن تكون الأرخص سعرا أيضا.

ووفقا لتلك البيانات، سوف تطلق الشركة الأمريكية هواتفها iPhone SE الجديدة قريبا، وتتعاون عدد من الشركات في تجميع تلك الهواتف بينها Foxconn وPegatron و Wistron التي عرفت بتجميعها لهواتف آيفون التي طرحت في السنوات الأخيرة، على أن يأتي النسخة الجديدة بإطار شبيه لهواتف آيفون8 وشاشة بمقاس4.7 بوصة، ومعالج A13 المتطور الذي طرح في هواتف آيفون11 الأخيرة.

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ومن المقرر أن يدرج ماسح لبصمات الأصابع في زر Home، وإضافة ذاكرة وصول عشوائي 64/128/256 جيجابايات، إلى جانب ميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية لفك قفل الشاشة.

وكانت آبل طرحت نموذج من هواتف iPhone SE عام 2016، بمواصفات مشابهة من مواصفات هواتف iPhone 6s، بسعر 399 دولارا، ما منحه ميزة الانتشار والرواج.