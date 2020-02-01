سر الرسالة السوداء من واتساب لملايين الأشخاص بإيقاف البرنامج إلى الأبد

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سيتوقف عمل تطبيق المراسلة الشهري تطبيق “واتس آب” اليوم على ملايين الأجهزة الذكية والهواتف المحمولة التي تعمل بأنظمة أي أو إي، ونظام الأندرويد، بسبب رفع الدعم كامل عن تلك الأنظمة.

رسالة سوداء مضمونها “واتس آب لا يدعم هذا الهاتف”

سوف يحدث اليوم توقف عمل تطبيق واتس آب على العديد من الهواتف الذكية، والنسخ القديمة من هواتف آبل التي تعمل تبعاً لأقدم أنظمة التشغيل ونظام الأندرويد، تبعاً لما أعلنت عنه هيئة بي بي سي البريطانية، وأوضح الإذاعة أن عدد كبير من مستخدمي تطبيق المراسلة فوجئوا بإرسال رسالة سوداء تفيد بعدم فتح تطبيق واتس آب من جديد حيث أن الهاتف غير مدعوم، وينصح بأن يتم الانتقال إلى هاتف أخر مدعوم.

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تأتي تلك الخطوة خلال مدة زمنية قصيرة من عملية مماثلة قد قامت بها واتس آب خلال نهاية العام السابق 2019، حينما أعلن عن رفع الدعم عن الهواتف الذكية التي تعمل تبعاً لنظام الأندرويد.

وأعلن تطبيق الواتس آب المملوك من شركة فيس بوك، أنه من الأمور الضرورية أن يتم حظر الأشخاص الذين يعملون من خلال إصدارات قديمة تعمل بنظام أي أو إس أو نظام الأندرويد من أجل حماية أمان مستخدميها.

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