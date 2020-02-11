لإنترنت آمن.. فيس بوك يقدم 10 نصائح سريعة للأطفال وأولياء أمورهم

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بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، عدَّد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مجموعة نصائح لمستخدميه، حيث إنه وفر أدوات أمن وسلامة لهم.

وذكر “فيس بوك”، في بيان اليوم، أنه على أولياء الأمور التحدث مع أبنائهم عما يستخدموه عبر الإنترنت من أجل سلامتهم وأمنهم، وقدم “فيس بوك” مجموعة من النصائح لأولياء الأمور وأطفالهم للحفاظ على أمانهم.

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1- الحوار مع الطفل قبل نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن الأبحاث أوضحت أن الأطفال دون السادسة يمكنهم التعامل مع الهواتف الذكية.

2- وضع المحظورات الخاص بالسن في عين الاعتبار، حيث إن فيس بوك وإنستجرام لا يسمح للأطفال بإنشاء حساب إذا كانوا دون الـ 13.

3- التأكد من إدراك الأطفال لقواعد الاستخدام، بتعليمهم طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا أسلوب الموافقة على طلبات الصداقة.

4- السماح للأطفال بتعليمك إذا كنت غير نشط على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا الحوار؛ لأن الحوار فرصة للحديث عن مواضيع السلامة والخصوصية والأمن.

5- استفد من اللحظات المناسبة، حيث إن الطفل عندما يحصل على أول هاتف له فإن ذلك يعد فرصة مثالية للحديث عن الأمان والخصوصية والأمن على الإنترنت.

6- مساعدة الأطفال لكيفية إدارة أوقاتهم على الإنترنت، من خلال تحديد وقتٍ لاستخدام وسائل التواصل أو الإنترنت.

7- ساعد أطفالك على فحص إعدادات الخصوصية، عند إنشاء حسابه الشخصي على أي واحدة من وسائل التواصل، حيث إن فيس بوك يوفر إعدادات خصوصية للتحكم في كل من يتابعهم.

8- انصح أطفالك بإرسال تقرير إذا رأى أمرا مقلقا، فإن فيس بوك طور مجموعة معايير مجتمعية لتحديد ما يجب فعله.

9- تبادل التجارب مع الأطفال لتعليمهم، من خلال الجلوس معهم لتعديل الصور، كذا استخدام الفلاتر والواقع الافتراضي.

10- الثقة في النفس، من خلال تطبيق أسلوب تربوي مع الأطفال على أرض والواقع، أو تدريب الطفل على اتباع الضوابط الأساسية لنشاطه على الإنترنت.