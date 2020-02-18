مواعيد وقنوات مباراة ليفربول أمام أتليتكو مدريد

Advertisements

تنطلق مباريات دوري أبطال أوروبا، اليوم، للذهاب في دور الـ16 للبطولة، بالتزامن مع مواصلة دوري أبطال آسيا خوض مباريات دور المجموعات للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق أتليتكو مدريد الإسباني منافسه ليفربول الإنجليزي في الساعة العاشرة 10:00، على أن تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

Advertisements

بينما تعرض مباراة فريق بوروسيا دورتموند الألماني أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الساعة 10:00، على أن تذاع المباراة على قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 12 EN.