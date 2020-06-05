VivaVideo.. تطبيق لتعديل الفيديوهات يتجسس على مستخدميه

VivaVideo أحد التطبيقات التي حذرت من شركة VPNpro من خلال فريق الأمان بها، مطالبة بعدم تحميل تطبيق VivaVideo من منصة تطبيقات أندرويد، لاكتشافهم طلبه من مستخدميه أذونات وصفتها بأنها شديدة الخطورة، تمكن قراصنة الإنترنت من اختراق هاتف المستخدم الذي أنزل التطبيق ويمكّنهم من جمع المعلومات الشخصية التي يسرقها بهدف كسب المال دون أن يعلم المستخدم.

وأشارت صحيفة “express” البريطانية، أن هذا التطبيق يتم تحميله من خلال متجر تطبيقات هواتف أندرويد “جوجل بلاي” وهو باسم VivaVideo، وتم تنزيله أكثر من 100 مليون مرة، والشركة التي عملت على تطويرها يطلق عليها QuVideo.

يختص تطبيق VivaVideo بالفيديوهات وهو شائعا جدا ضمن تطبيقات تحرير الفيديو المجانية على نظام أندرويد، ورغم بساطة ما يقدمه إلا أن ما أثار الريبة حوله هي طلباته التي يفرضها على المستخدم مثل طلبه أن يصل إلى العديد من الإعدادات على هاتف المستخدم الذي أنزله.

ويطلب التطبيق كذلك من المستخدم أن يسمح له بأن يصل إلى قراءة وكتابة الملفات إلى محركات الأقراص الخارجية، كما أنه يطلب أن يصل إلى موقع GPS المحدد للمستخدم حتى في وقت عدم استخدامه التطبيق.

وذكرت الصحيفة أن مثل هذه البيانات المطلوبة ليست من أجل إجراء تعديل مقطع فيديو، ومنها مثلا طلبه معرفة المكان المحدد للمستخدم وما علاقته بتحرير فيديو، وذلك لأن مواقع المستخدمين تعتبر من أكثر أنواع البيانات المربحة لقراصنة الإنترنت، لإمكانية سماحها بإرسال تحديث للمكان الذي كان فيه المستخدم 14000 مرة في اليوم، وفي المقابل يحصل الهاكرز على 4 دولارات شهريا، مقابل بيع بيانات 1000 مستخدم نشط.

يشار إلى أنه سبق وتم توجيه اتهامات بالتجسس على المستخدمين لتطبيق تعديل الفيديوهات VivaVideo وصنفته الهند بأنه من بين برامج التجسس المستخدمة من قبل مجتمع المخابرات الهندي في عام 2017، كما أوصت الهند بحذفه.