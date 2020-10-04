موقع سنابيا.. طريقتك الأسهل لتحميل فيديوهات يوتيوب على أي جهاز

من منا في الوقت الحالي لا يحتاج إلى تحميل العديد من الفيديوهات من موقع يوتيوب على هاتفه أو الكمبيوتر من أجل مشاهدة هذه الفيديوهات في أي وقت بدون الحاجة إلى وجود انترنت أو من أجل الاحتفاظ بالفيديو على هاتفه أو حاسوبه الشخصي، ففي الوقت الحالي أصبح اليوتيوب يحتوى على آلاف الفيديوهات في جميع المجالات تقريباً، إلى جانب ملايين الفيديوهات الترفيهية.

ولكن حتى هذه اللحظة لا يتيح موقع يوتيوب تحميل الفيديوهات بشكل مباشر مثل أغلب مواقع بث المحتوى المرئي والمسموع على الانترنت، ولكن يبقى دائماً حلول لكل شئ، واليوم نرصد لكم أفضل وسيلة لتحميل فيديوهات يوتيوب على أي جهاز من خلال موقع Snappea، حيث يتيح لك الموقع تحميل فيديوهات اليوتيوب بسهولة بالغة من خلال وضع رابط الفيديو المراد تحميله في حقل مخصص على موقع Snappea والضغط على زر التحميل، حيث يبدأ تحميل الفيديو على هاتفك أو حاسوبك بشكل مباشر بدون متاهة الروابط الكثيرة والنوافذ المنبثقة والإعلانات المزعجة التي تجدها على الأدوات الأخرى.

مميزات موقع Snappea لتحميل فيديوهات يوتيوب على أي جهاز

يوجد العديد من المميزات الرائعة في موقع Snappea الذي يتيح لك تحميل الفيديوهات من يوتيوب وأكثر من 100 موقع وشبكة اجتماعية أخرى، فقط بمجرد وضع الرابط في الحقل المخصص للتحميل، ومن أهم مميزات Snappea:

سهولة تحويل أي فيديو لمقطع صوتي بصيغة MP3 بدون الحاجة إلى برنامج تحويل أو استخراج الصوت فقط من الفيديو، وعناء سيأخذ منك الكثير من الوقت من أجل الحصول على هذه النتيجة التي تصل إليها فقط عن طريق اختيار تحميل الفيديو كمقطع صوتي فقط، ليقوم موقع Snappea بتنزيل الصوت الموجود في الفيديو فقط بدون الصورة وبصيغة MP3، كما أنه يتيح لك تحديد جودة مقطع الصوت.

تحديد جودة الفيديو قبل تنزيله على الجهاز الخاص بك، حيث يوفر لك موقع Snappea اختيار جودة الفيديو المراد تحميله من خلال إتاحة تنزيل جميع الجودات الأصلية الخاصة بالفيديو والمتاحة على اليوتيوب، فمثلا لو كان الفيديو متاح على اليوتيوب بجودة 1080p فيمكنك تحميله بجودات تبدأ من 144p وحتى 1080p.

يتيح لك موقع Snappea تحميل الفيديوهات أو تحويلها لمقاطع صوت على أي جهاز تريده سواء كان الهاتف الذكي أو اللاب توب أو التابلت، فكل ما عليك فعله هو الحصول على رابط الفيديو المراد تحميله ومن ثم وضعه في الحقل المخصص وتحديد الجودة والضغط على زر التحميل.

Snappea يعني السهولة والأمان، حيث يتيح لك الموقع أفضل وأسرع تجربة تحميل فيديوهات اليوتيوب إلى جانب أكثر من 100 موقع وشبكة اجتماعية أخرى، وأكثر ما يميز موقع Snappea عن غيره أنه يجعلك تتعامل مع واجهة مستخدم بسيطة وسهلة وآمنة حيث لايوجد نوافذ منبثقة ولا يجعلك تتنقل بين الروابط والصفحات الكثيرة ولن تجد عدد لا نهائي من الإعلانات المزعجة عليه، فقط ضع الرابط ابدا في تحميل الفيديو وتحويله لمقطع صوتي، هل هناك أسهل من ذلك؟!

كذلك على موقع Snappea يمكنك تصفح الفيديوهات الرائجة أو الأكثر تحميلاً خلال أسبوع، والبحث في الفيديوهات للوصول لرابط فيديو ما تريد تنزيله.

كما يتيح موقع Snappea تطبيق خاص لمستخدمي أندرويد، حيث يمكنهم من خلاله تحميل الفيديوهات بنفس البساطة أو تحويلها إلى مقاطع صوتية، إلى جانب تصفح الفيديوهات على أكثر من 100 موقع آخر على نفس التطبيق بدون الحاجة للتنقل بين المواقع والتطبيقات، والعديد من المميزات الرائعة الآخرى.

شرح موقع Snappea

في السطور التالية نوضح لكم كيفية استخدام موقع Snappea لتحميل فيديوهات يوتيوب على جميع الأجهزة بمنتهى البساطة:

في البداية يجب عليك الدخول على موقع Snappea، وسوف تجد واجهة الموقع بالشكل التالي كما في الصورة.

بعد ذلك قم بالبحث في الموقع على الفيديوهات التي تريد تحميلها على جهازك، والأفضل أن تذهب لموقع يوتيوب وتنسخ رابط الفيديو بشكل مباشر ومن ثم تضع الرابط في الحقل المخصص باللون الرمادي كما في الصورة السابقة وتقوم بالضغط على زر البحث باللون الأصفر.

في الخطوة الأخيرة سوف يظهر لك الفيديو بالشكل التالي، حيث يمكنك تحميل الفيديو كمقطع صوتي بالجودة التي تفضلها، وكذلك سوف تجد جميع الجودات الخاصة بالفيديو الأصلي، حيث يمكنك الضغط على زر التحميل باللون الأزرق على أي جودة تريد تحميل الفيديو بها، وبعد ذلك سوف يقوم بتنزيل الفيديو بشكل مباشر على الجهاز حيث سيطلب منك تحديد مكان تنزيل الفيديو على جهازك.

وبهذا، نكون قد شرحنا أفضل طريقة للتحميل من يوتيوب دون الحاجة لبرامج أو تطبيقات، وكذلك طريقة تحميل صوتيات من يوتيوب دون الحاجة لبرامج أو تطبيقات