احذر.. 9 تطبيقات علي هاتفك تستطيع كشف كل أسرارك

ارتفعت حدة المخاطر التي يتعرض لها كافة مستخدمي الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، وحذرت بعض الشركات المتخصصة في الأمن الإلكتروني، ومنها شركة “تشيك بوينت”، حيث حذرت من تطبيقات تخفي داخلها فيروسات خبيثة تستطيع التحكم في هاتفك، والاستيلاء على البيانات الخاصة بك، مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال، ونصحت بحذف هذه التطبيقات فورا.

قائمة التطبيقات التي تحمل هذه الفيروسات الخبيثة:

Wifi Pasword Cracker.

wallpaper girls.

AppleProtect.

SecurIt.

Axgle.

Buzz.

Google Play Service.

Idea Security.

Service.

وأوضح الخبراء في شركة “تشيك بوينت” أن هذا الفيروس يستطيع التحكم في هاتفك الأندرويد عن بعد، ويحمل اسم “روج”.

وقالت مجلة “فوربس” الأمريكية، إن الفيروس يستهدف هواتف الأندرويد، ويخفي شعاره تجنبا لكشفه، ويخدع المستخدمين منتزعا منهم كافة الصلاحيات والأذونات.

وقال الخبراء أن الفيروس يتنكر البرنامج الضار كما لو أنه المسؤول عن كافة خدمات “جوجل” القياسية المدمجة على الهاتف، ويستطيع الوصول إلى ميكروفون وكاميرا الهاتف.

ويستطيع “فيروس روج” إجراء المكالمات وتسجيلها وإرسال النصوص وسرقة الرسائل وجهات الاتصال، وتسجيل الصوت، والتقاط صور الشاشة، وتتبع الموقع، وحذف الملفات، وتثبيت التطبيقات، إلى جانب الوصول إلى قاعدة بيانات “واتساب” على جهاز مصاب، وحذف جميع الرسائل المحفوظة.

ووجة الخبراء نصيحة هامة لمستخدمي هواتف اندرويد لمواجهة الفيروسات الخبيثة بتحديث نظام التشغيل باستمرار، وتجنب تحميل التطبيقات المجانية من مطورين غير معروفين، وتثبيت برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة.