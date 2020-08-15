مواعيد عمل البريد المصرى 2020 نجد الكثير من الناس يبحثون عنها عبر الإنترنت ، خاصة أن الكثير منهم يذهب إلى البريد المصري للعديد من الأمور، ونتعرف في المقال التالي عبر موقعنا مصر 365 على مواعيد البريد المصري بجانب أرقام خدمة عملاء البريد ، فإن البريد المصري من أهم الخدمات التي تُقدمها الحكومة لكل المواطنين، وهناك الكثير من المهام التي تولتها هيئة البريد المصري في السنوات الماضية، ومن ضمنها صرف المعاشات العائل الوحيد للكثير من المواطنين على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

أيام عمل البريد المصرى

ما يجعل الناس يبحثون عن مواعيد عمل البريد المصرى وعن أيام عمل البريد المصري ، أن البريد يُقدم خدمات أساسية كبيرة إلى المواطنين، ومن ضمنها توصيل الطرود سواء كانت هذه الطرود أوراق أو أي شيء آخر يحتاج العميل إلى توصيله بالفعل، بجانب خدمات مختلفة مثل دفاتر التوفير والفيزا الخاصة بالبريد المصري والتي ظهرت في الشهور الأخيرة، وتختلف أيام عمل البريد المصري حسب كل مكتب وفرع، وتختلف الفروع والمكاتب ما بين فروع رئيسية أو مكاتب رئيسية أو مكاتب توزيع، وتختلف الفروع ما بين الأكثر إقبالاً والأكثر عملاً، وهناك فروع البريد المصري على مستوى الجمهورية التي يختلف أيام عملها عن غيرها من الفروع الأخرى.

ويوجد البعض من مكاتب البريد المصري التي تعمل 6 أيام في الأسبوع الواحد، ويكون العمل بها بداية من يوم السبت من كل أسبوع وحتى يوم الخميس، ويوم الجمعة هو الإجازة الرسمية في هذه الفروع، ويكون هذا النوع من المكاتب الرئيسية لديه إقبال كبير من عملاء البريد المصري ، وفي العادة يكون في منطقة كثيفة وبها العديد من السكان، ويكون الإقبال على الفرع بسبب احتياجات العملاء إلى خدمة البريد المصري بشكل كبير، وهناك مكاتب أخرى للبريد المصري التي تعمل 5 أيام في الأسبوع الواحد، ويكون العمل من يوم السبت وحتى يوم الأربعاء من كل أسبوع، ولا تعمل هذه المكاتب في يومي الخميس والجمعة.

وهناك فروع لها مواعيد عمل البريد المصرى مختلفة عما ذكرنا، ورغم أنها تعمل 5 أيام في الأسبوع لكنها تختلف عن الفروع السابقة، فهي تعمل من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، والعطلة تكون يومي الجمعة والسبت، وبنسبة كبيرة هذا النوع من الفروع يكون الإقبال عليها قليل، ولهذا تعمل سواء مكاتب البريد المصري الرسمية أو مكاتب التوزيع في وقت قليل من الأسبوع، وبالطبع البريد المصري له إجازات رسمية معروفة، وهو يوم الجمعة الذي يكون عطلة في كل فروع و مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية.

كما تختلف أيام و مواعيد عمل البريد المصرى في الأعياد و المناسبات وخاصة المناسبات الوطنية مثل أي مؤسسة حكومية في الدولة المصرية، ويتم أخذ إجازات بقرار من الحكومة المصرية.

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مواعيد عمل البريد المصرى

تختلف مواعيد عمل البريد المصرى الرسمية حسب اختلاف كل فرع من فروع البريد المصري على مستوى جمهورية مصر العربية وحسب كل مكتب رسمي أو مكتب توزيع، ب تختلف المواعيد حسب كل رئيس مكتب، ويرجع ذلك إلى مواعيد العمل الرسمية للبريد المصري وحسب إقبال العملاء على الفروع والمكاتب طوال الأسبوع، فإن البعض من فروع البريد المصري والتي تتميز بالإقبال الشديد من العملاء وخاصة التي تكون في مناطق سكنية مزدحمة تعمل فترة مسائية أيضاً، وهذا لتلبية كل مطالب العملاء والمُساعدة في إنهاء كل الطلبات بشكل سريع ودون إهدار وقت العملاء.

وهناك البعض من مكاتب البريد المصري التي يكون بها مواعيد عمل البريد المصرى هي مواعيد العمل الرسمية فقط دون ساعات عمل إضافية مثل البعض من الفروع الأخرى، خاصة أن الإقبال يكون قليل في فروع البريد المصري هذه، فإن مكاتب البريد المصري التي تعمل 6 أيام في الأسبوع الواحد تكون مواعيد العمل الرسمية الخاصة بها بداية من الساعة الثامنة من صباح كل يوم وحتى الساعة الواحدة ظهراً، بينما مكاتب البريد المصري التي تعمل 5 أيام فقط في الأسبوع، تكون مواعيد العمل الرسمية لها بداية من الثامنة صباح هذه الأيام الخمس وحتى الساعة الثالثة مساءً.

وهناك البعض من المكاتب التي تعمل فترة مسائية كما ذكرنا من قبل، وتكون هذه الفترة من الصباح وحتى الساعة السادسة مساءً في أيام و مواعيد عمل البريد المصرى الرسمية لها، والغرض هو تلبية احتياجات كل العملاء في ظل الإقبال الشديد على هذه الفروع.

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أرقام البريد المصري

نتعرف على أرقام البريد المصري كما تعرفنا على مواعيد عمل البريد المصرى في الفقرات السابقة من هذا المقال، والبداية تكون مع ارقام خدمة عملاء البريد المصري ، ويُمكن الاتصال على هذه الأرقام بداية من مواعيد العمل خدمة عملاء البريد المصري من الساعة الثامنة صباح كل يوم في أيام العمل الرسمية وحتى الساعة العاشرة مساءً، ويكون العمل من يوم السبت إلى الخميس من كل أسبوع، وهذا الرقم الساخن للبريد المصري: ١٦٧٨٩ ، بينما الخط الأرضي للبريد المصري هو: ٠٨٠٠٨٠٠٢٨٠٠.

ويُمكن الاتصال على خدمة عملاء البريد المصري من خارج مصر على هذا الرقم: ٠٠٢٠٢٣٥٣١٥٩٠٠ ، وذلك للاستفسار عن أي شيء خاص بالخدمات التي يُقدمها البريد المصري أو معرفة مواعيد عمل البريد المصرى في مختلف فروع جمهورية مصر العربية ، كما يُمكن الاتصال على خدمة عملاء البريد المصري في العطلات الرسمية بداية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، من أجل الاستفسار عن أي شيء خاص بالبريد المصري من مواعيد فروع البريد المصري وحتى مواعيد عمل البريد المصرى وغيرهم.

ومن ضمن أرقام البريد المصري هو رقم فاكس رئيس هيئة البريد المصري: ٢٣٩٣٢٠١٦ / ٢٣٩١٤١٥٦ ، بجانب رقم البريد المصري في القرية الذكية وهو: ٣٥٣٥١٦٠٤ ، أيضاً يُمكن التواصل مع رقم البريد المصري الخاص بمناطق بريد الجيزة وهو: ٠٢٢٣٩١٠٩٠ ، بينما رقم البريد المصري وسط الدلتا شامل كل هذه المناطق هو: ٠٤٠٣٣٣٨٧٦٣ ، ويُمكن التواصل مع البريد المصري في منطقة غرب الدلتا من خلال هذا الرقم: ٠٣٤٨٤٠١٩٩.

رقم البريد المصري في شرق الدلتا هو ٠٥٥٢٣٨٤٤٤٢ ، بينما رقم البريد المصري في شمال ووسط القاهرة هو: ٠٢٢٣٩٠١٩٥٦ ، وكذلك رقم البريد المصري في جنوب القاهرة وهو ، و رقم البريد المصري في شرق القاهرة هو: ٠٢٢٦٢٠٩٣٣٧ ، ومن ضمن ما يبحث الناس عن رقم البريد المصري حلوان وهو: ٠٢٢٥٥٩٠٥١٥ ، رقم البريد المصري في القطامية هو: ٠١٥٤١٢٥٧١ ، و رقم البريد المصري في الجيزة هو: ٠٢٣٧٤٩٠٥٧٦ ، رقم البريد المصري في شمال أكتوبر هو: ٠٢٣٨٣٢٠٩٣٤ ، وأخيراً رقم البريد المصري في جنوب القاهرة وهو: ٠٢٣٧٣٤٥٤٠٨.

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خدمة الكول سنتر في البريد المصري

شهدت الفترة الماضية افتتاح رئيس مجلس البريد المصري إلى مركز خدمة الكول سنتر البريد المصري ، والذي يوجد في المبنى الرئيسي للبريد المصري في القرية التكنولوجية والتي توجد في المعادي ، و خدمة الكول سنتر الأولى هي من أجل معرفة كل استفسارات و شكاوي عملاء البريد المصري وهي خطوة مهمة للغاية، فإن البريد المصري أصبح في الوقت الحالي يعمل على التطوير في الخدمات التي يحتاج إليها الجمهور وشريحة كبيرة من عملاء البريد المصري ، وتعمل هيئة البريد على تلبية متطلبات كل العملاء.

وعلى توفير لهم القدر الكبير من الوقت والجهد، بجانب العمل على إضافة الكثير من الخدمات المختلفة في البريد المصري ومواكبة العصر من حيث التطوير التكنولوجي الكبير في الوقت الحالي، وقد عمل رئيس مجلس الإدارة على أن يكون موظفي خدمة العملاء في كول سنتر البريد المصري مُتدربين على مستوى عالي من المهارة واللباقة في التعامل مع العملاء، وذلك لأجل الرد على شكاوى واستفسارات كل عملاء البريد المصري ، والعمل بشكل فوري على حل المشاكل التي تواجههم، وأن يكون الهدف هو رضا العملاء وتلك هي المهمة الأساسية لهم.

كما اهتمت إدارة البريد المصري بتقديم خدمات الاتصال الأفضل وتقديم أحدث أدوات الاتصال لـ الكول سنتر لأجل الرد على العملاء بشكل سريع وفوري، والعمل على تقديم الخدمات البريدية بالشكل المناسب وعلى أفضل وجه، وأن يتم تلقي شكاوى واستفسارات العملاء في أي وقت من أجل حلها بالشكل السريع، والتعامل مع كل ما يواجه عميل البريد المصري من مشاكل في الخدمات، ويرجع الاهتمام بخدمات الاتصال وكافة الخدمات التي يُقدمها البريد المصري ، بسبب أنها تعكس الصورة والواجهة الرئيسية للعملاء عن الخدمات المتقدمة وعن البريد المصري بشكل عام.

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وأن المهمة الأساسية هي رضاء العملاء في المقام الأول وقبل كل شيء والتأكد من تقديم الخدمات بالشكل المناسب لهم، وتم تجهيز الكول سنتر بكل خدمات الاتصال الحديثة والمتطورة، ويُمكن التواصل مع خدمة عملاء البريد المصري من خلال الاتصال على هذا الرقم: ١٦٧٨٩ ، ويكون الرد في أوقات العمل الرسمية ويتم الرد أيضاً في العطلات الرسمية للبريد المصري ، على كافة الاستفسارات وعلى الشكاوى الخاصة بالعملاء في أي وقت، ودون الحاجة إلى زيارة العمل للفرع ويوفر هذا الوقت والجهد على عملاء البريد المصري جميعاً.

فإن المهمة الأساسية للبريد المصري في الوقت الحالي أصبحت تقديم خدمات شاملة لكل العملاء بأفضل وجه، ودون حدوث مشاكل أو شكاوى من الموظفين أو من هذه الخدمات بشكل عام.

يُمكنكم التعرف على المزيد من مواعيد عمل البنوك والبريد المصري في كل أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال موقعنا مصر 365 ، كما تعرفنا في فقرات هذا المقال على مواعيد عمل البريد المصرى 2020 بشكل كامل.

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