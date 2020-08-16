ارقام خدمة عملاء البريد المصري من ضمن أهم أرقام خدمات العملاء في مصر التي يبحث عنها الكثير من الناس، خاصة أن خدمة العملاء من الوظائف الاستراتيجية في أي منشأة على مستوى العالم أجمع، في ظل مساعدتها على تعزيز التواصل بين المنشآت وبين الأفراد المستهدفين من طبيعة العمل، وكلما كانت المنشأة تُقدم خدمات قريبة من الناس وتُلبي احتياجات كل العملاء بشكل كبير، يكون من الواجب عليها دعم دور خدمة العملاء لأجل القيام بالعمل بالشكل المناسب وعلى أفضل وجه ممكن، وفي هذا المقال عبر موقعنا مصر 365 سوف نتعرف على كل ارقام خدمة عملاء البريد المصري 2020 ، وعلى أهم المعلومات عن البريد المصري بشكل عام.

البريد المصري

حين الحديث عن البريد المصري فإنه الهيئة الاقتصادية الاجتماعية التي تُساهم بشكل كبير في تحقيق خطط التنمية التي تخص الدولة المصرية ، وكل هذا من خلال تقديم البريد المصري للعديد من الخدمات التي يُمكن للمواطنين استغلالها إلى صالحهم بطرق سهلة وبسيطة للغاية، حيث تتميز خدمات البريد المصري بأنها متنوعة وشاملة بشكل كبير للعديد من الأمور، وهي ما بين الخدمات البريدية و الخدمات المالية و الخدمات المجتمعية و الخدمات الحكومية ، وبسبب الإيمان الكبير من البريد المصري بالتطور الكبير الذي وصل إليه في الوقت الحالي، فقد قام باستحداث الكثير من المحاور الخدمية الجديدة، والتي تُساهم في تحقيق تلك الرؤية وفي تقديم الخدمات بالشكل المتطور لكل عملاء البريد المصري ، وتتمثل الخدمات التي يُقدمها البريد المصري في كل من:

أولاً خدمة الدفع الإلكتروني ، وهي خدمة من ضمن خدمات البريد المصري تُتيح إلى الأفراد إجراء كل المعاملات المالية الخاصة بهم بكل سهولة ويسر ودون عناء أو تعب. خدمة الطرود ، وهيد خدمة أخرى من ضمن هذه الخدمات والتي تنقسم ما بين خدمة طرود داخلية وخدمة طرود خارجية وكل منهم يُساهم في التطور الذي وصل إليه البريد المصري في السنوات الماضية. خدمة الحوالات البريدية ، تنقسم هذه الخدمة إلى ثلاث أنواع، أولها هي الحوالات الفورية والتي تصل في نفس وقت إرسالها إلى الفرع الآخر من فروع البريد المصري، ثم الحوالات الداخلية التي تخص المعاملات المحلية بين العملاء ، ثم الحوالات الخارجية وهي غنى عن التعريف. خدمة المُراسلات ، وتُعد هذه الخدمة من الخدمات القديمة التي لا تزال موجودة في البريد المصري ، حيث تتمثل في البريد العادي ثم البريد المُسجل. وأخيراً من أهم خدمات البريد المصري المعروفة بالنسبة للجميع هي خدمة البريد السريع.

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رقم خدمة عملاء البريد المصري

في ظل التطور الكبير ومع الخدمات التي يحرص البريد المصري على تقديمها للعملاء بالشكل السهل والبسيط لأجل مُواكبة العصر، فقد قام بتوفير رقم خدمة عملاء البريد المصري لأجل الاستعلام عن أي شيء يخص العميل، وقد قام البريد المصري بتوفير هذه الخدمة لأجل مُساعدة العملاء في الوصول إلى أهدافهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي فرع من فروع البريد على مستوى جمهورية مصر العربية ، وتيسيراً منه إلى كل العملاء من حيث السهولة والمرونة في التعامل ودون عناء وتعب في هذا الأمر.

يُمكن التواصل و الاتصال على خدمة عملاء البريد المصري من خلال هذا الرقم التالي: 16789 ، وذلك بسعر المكالمة العادية في مصر مما يوفر الكثير على عملاء البريد المصري.

ويُمكن أيضاً الاتصال على خدمة عملاء البريد المصري من خلال أي خط أرضي في محافظات مصر على هذا الرقم المجاني: 08008002800.

أيضاً يُمكن الاتصال على البريد المصري من خارج مصر ومن أي دولة في العالم على هذا الرقم التالي: 35315900 ، وبالطبع يكون الاتصال على خدمة عملاء البريد المصري بسعر المكالمة الدولية.

وفي سياق مُتصل فإن مواعيد عمل خدمة العملاء البريد المصري تكون من السبت إلى الخميس من كل أسبوع، ويكون العمل بداية من الساعة الثامنة من صباح كل يوم لهذه الأيام وحتى الساعة العاشرة مساءاً، بينما الجمعة والعطلات الرسمية يكون العمل بها من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءاً.

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خدمات من خلال رقم البريد المصري

هناك البعض من الخدمات التي يُمكن الحصول عليها من خلال التواصل عبر ارقام خدمة عملاء البريد المصري ، ومن ضمن هذه الخدمات:

يُمكن التواصل مع ارقام البريد المصري السابقة بشكل يومي في مواعيد العمل الرسمية من أجل تقديم أي شكوى تخص أي فرع من فروع البريد المصري على مستوى جمهورية مصر العربية ، ويتم التعامل مع الشكاوى والاستفسارات بشكل سريع للغاية. يُمكن الاستعلام من خلال أرقام البريد المصري على كل المنتجات وعلى كل خدمات البريد والتي تتمثل في: الشهادات ، البطاقات ، دفاتر التوفير وغيرهم من خدمات البريد المصري. أيضاً يُمكن لكل عملاء البريد المصري في كل محافظات مصر الاستعلام عن الأرباح السنوية التي يتم إضافتها إلى الحسابات الجارية في دفاتر التوفير. وكذلك الاستعلام عن كل مدفوعات البطاقة الذهبية للبريد المصري ، وكل التحركات المالية التي حدثت أو تحدث على هذه البطاقة بالفعل. ويُتيح البريد المصري لكل العملاء إمكانية الاستعلام عن الرصيد بحسابات التوفير، خاصة بعد أن يتم التأكد من الهوية الشخصية للمُتصل وسوف يتم توجيه بعض الأسئلة له لا يُمكن الإجابة عليها إلى من صاحب هذا الحساب. يُتيح البريد المصري الاستعلام عن كل مواعيد البريد المصري وعن أماكن الفروع في كل محافظات مصر ، بجانب أماكن ماكينات الصراف الآلي التابعة إلى البريد المصري. وأخيراً يتلقى على ارقام خدمة عملاء البريد المصري السابقة كل مقترحات العملاء والعمل بشكل كبير على دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه المقترحات في الوقت الحالي أو في المستقبل.

مثلما تعرفنا على ارقام خدمة عملاء البريد المصري في الفقرات السابقة من هذا المقال، يُمكنكم التعرف على المزيد حول هيئة البريد المصري بشكل عام من خلال موقعنا مصر 365.

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