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موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021 وغرامة التأخير وطرق السداد

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 13 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
التليفون الأرضي
موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت شركة المصرية للاتصالات أن الأحد الموافق 14 فبراير سيكون آخر موعد لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يناير 2021 بدون غرامة.

واشارت الشركة إلى أن المتأخر عن السداد سيتم فرض غرامة عليه تبدأ من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية.

ويمكن الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم ورقم الخط الأرضي عبر موقع شركة المصرية للاتصالا الإلكتروني، وتُسدد فاتورة الهاتف الأرضي كل 3 أشهر.

وفي السطور التالية نعرض أبرز مواعيد فترة السماح الممنوحة من شركة المصرية للاتصالات التي أعلنت عنها لسداد الفاتورة دون دفع غرامة، بالإضافة إلى مواعيد تحويل خط التليفون إلى العمل بنظام الاستقبال وكذلك موعد رفع الخط مؤقتًا من الخدمة، وكذلك فرض غرامة تأخير على المتأخرين عن السداد.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للمستخدمين مواعيد محددة لسداد فاتورة شهر يناير للهاتف الأرضي لعام 2021 كما يلي:

بدء إصدار فاتورة التليفون الأرضي 15 يناير 2021.

شهر سماح للسداد ينتهي في 14 فبراير 2021.

اعتبارا من منتصف فبراير الجاري ستم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال مع فرض غرامة مالية تبدأ بـ 10 جنيهات.

تنتهي فترة السماح باستقبال المكالمات في 14 مارس 2021.

يوم 15 مارس سيتم رفع الخط مؤقتًا من الخدمة وفرض غرامة تأخير على غير المسددين.

ويمكن للعملاء الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم عبر الرابط الموجود واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات بدلا من الذهاب للفروع والمراكز من أجل تجنب الزحام بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون عن طريق هذا الرابط: https://billing.te.eg/ar-EG.

وتمكن الاتصال برقم دليل التليفونات 140online من التليفون الأرضي بهدف معرفة فاتورة التليفون الأرضي.

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة طرق بالإضافة إلى السنترالات التابعة للشركة، وهي السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة، أو عن طريق خدمة فوري وماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، وخدمة وي باي we pay.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 13 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

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