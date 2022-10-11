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الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين.. الرابط والخطوات

هالة حسننشر في: 11 أكتوبر 2022 - 9:53م / آخر تحديث: 11 أكتوبر 2022 - 9:53م
دقيقة واحدة
الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين.. الرابط والخطوات
الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين.. الرابط والخطوات

صرحت وزارة الداخلية عن إتاحة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 أونلاين، حيث يمكن للمواطنين أصحاب السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بمركباتهم أو رخص القيادة الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة، فما هي خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات برقم اللوحة، أو مخالفات رخص القيادة عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني.

رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 أونلاين

أعلنت وزارة الداخلية عن تلك الخدمة الإلكترونية، في إطار تطبيق خطة البلاد للتحول الرقمي، لمساعدة المواطن في الحصول على كافة المعلومات عن مخالفات المرور على المركبات أو رخص القيادة من خلال تلك الخطوات السهلة والبسيطة”

  • تسجيل الدخول لرابط مخالفات المرور 2022 بالضغط على هذا الرابط.
  • الضغط على أيقونة “خدمات نيابات المرور”.
  • الضغط على أيقونة “استمرار” المدرجة أسفل أيقونة الاستعلامات.
  • ثم الضغط على ايقونة استمرار المدرجة أسفل أيقونة “مخالفات رخص القيادة”.
  • كما تحديد رقم الرخصة والمحافظة التابع لها، ونوع ووحدة التراخيص التابع لها الشخص المستعلم.
  • ثم الضغط على أيقونة “إجمالي المخالفات” وستظهر مخالفات رخصة القيادة، يمكن الدفع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمانية.

خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 أونلاين برقم اللوحة

  • تسجيل الدخول على رابط مخالفات المرور 2022 بالضغط على هذا الرابط.
  • الضغط على أيقونة “نيابات المرور”.
  • الضغط على أيقونة الاستعلامات ثم الضغط على أيقونة “استمرار” المدرجة تحت “رخصة المركبات”.
  • يتم اختيار حروف وأرقام فقط على حسب نوع رخصة السيارة.
  • يتم تسجيل أرقام الرخصة والحروف.
  • ثم الضغط على أيقونة “إجمالي المخالفات”، وستظهر المخالفات على الفور، ويمكن دفع تلك المخالفات إلكترونيًا من خلال البطاقة الائتمانية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن موقع النيابة العامة يقدم العديد من خدمات نيابات المرور، مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين سواء المسجلة على رخصة المركبة أو رخصة القيادة مع الاطلاع الكامل على كافة تفاصل المخالفة مع إتاحة إمكانية السداد الإلكتروني أونلاين من خلال البطاقة الائتمانية، ضمن تطبيق خدمات الشمول المالي التي تنادي بها البلاد خلال الوقت الراهن.

خدمات المرور الإلكترونية “اونلاين”

  1. خدمة الدفع عند الاستلام.
  2. خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية.
  3. خدمة التظلم من قيم المخالفات.
  4. خدمة متابعة حالة الطلبات.
  5. خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية.
  6. خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.

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هالة حسننشر في: 11 أكتوبر 2022 - 9:53م / آخر تحديث: 11 أكتوبر 2022 - 9:53م
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