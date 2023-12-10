إليكم خطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين، فمن منا لا يرغب في تجديد رخصة القيادة أونلاين وهو في المنزل أو يؤدي أداء وظيفته أو مهنته بكل سهولة ويسر، ففي ظل الثورة التكنولوجية الراهنة، تسعى البلاد لتحقيق رؤية حضارية من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية المتاحة لتمكن مواطنيها من الحصول على الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية “أونلاين”، لهذا يبحث العديد من المواطنين عن خطوات تجديد رخصة القيادة الخاصة أونلاين بسبب ضيق وقتهم وتخفيف معاناتهم من الزحام الكبير والإجراءات الروتينية الكثيرة والمتعددة داخل وحدات تراخيص المرور، لهذا سيقدم موقع مصر 365 خطوات استخراج بطاقة رخصة القيادة أونلاين في إطار سعينا لخدمة قراء الموقع وإطلاعهم على كل الخدمات الإلكترونية الحكومية الجديدة التي يستطيعون الحصول عليهم أونلاين.

إقرأ أيضًا:

إليكم خطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين

يمكن تجديد رخصة القيادة أونلاين من خلال الخطوات التالية، والتي حددتها وزارة الداخلية، وهي كالتالي:

تسجيل الدخول على موقع بوابة المرور الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة “تسجيل مستخدم جديد”.

بعدها يتم ادخل البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، والتي تتضمن كتابة البيانات التالية، “الاسم المدون ببطاقة الرقم القومي، كتابة البريد الإلكتروني يشترط أن يكون البريد مفعلًا، كتابة كلمة المرور، وتأكيدها، ثم كتابة العنوان والوظيفة والجنسية، ورقم الهاتف المحمول، وكتابة الرقم القومي، وكتابة المقطع الأول من اسم الأم، وكتابة المحافظة”.

بعدها سيطلب من المستخدم ادخال رمز التحقيق.

ثم الضغط عل أيقونة، “سجل الآن”.

ثم الضغط على أيقونة، “تجديد رخصة السيارة”.

تجديد رخصة القيادة أونلاين

يشترط أن تكون المركبة المراد ترخيصها، ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​ .

يجب على المواطن دفع كافة الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد رخصة القيادة أونلاين.

يحظر توصيل رخصة القيادة بعد التجديد في حالة وجوب الفحص الفني للمركبة أو في حالة وجود حظر بيع أو في حالة عدم وجود ملصق إلكتروني على المركبة.

عند التقديم على تجديد للرخصة من حق المواطن اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة لعنوان معين أم إنه يريد استلامها من وحدة المرور التابع لها، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو في حالة حظر.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة أونلاين

صورة من رخصة القيادة القديمة.

صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، مع ضرورة الإطلاع عل الأصل.

تقديم شهادة براءة ذمة “شهادة المخالفات”.

إقرأ أيضًا: حيل بسيطة تساعدك على توفير المال عند التسوق اون لاين