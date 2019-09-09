السعودية تصدر قرار رسمي بإلغاء رسوم تكرار العمرة وإعادة هيكلة تأشيرات الحج

Advertisements

أصدر اليوم الإثنين الدكتور محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة السعودي،الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بمناسبة صدور قرار يتضمن العمل على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الحج، والمرور وقد تضمن القرار أيضاً العمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.

وبحسب التصريحات التي أعلنتها صحيفة عكاظ السعودية اليوم، فقد صرح وزير الحج والعمرة السعودي، إن القرار يعمل على دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق أحد أهم أهداف الخاصة برؤية المملكة لعام 2030، من أجل استقبال ما يقرب من 30 مليون معتمر خلال عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تعمل المملكة العربية السعودية على تقديمها إلى ضيوف الرحمن، من أجل أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، وتوفير الراحة إلى زوار الأماكن المقدسة.

Advertisements

القضاء الإداري المصري يصدر قرار بإلغاء رسوم تكرار العمرة

وقد أعلنت محكمة القضاء الإداري بمصر عن اصدرها قراراً خلال شهر مايو السابق لعام 2019، بالعمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة، التي كانت تقدر بحوالي 2000 ريال سعودي، أي ما يعادل 10 آلاف جنيهاً مصريلً، والتي كان من المتعين أن يتم فرضها على مكرر العمرة خلال ثلاثة سنوات مضت.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة السياحة المصرية قد أصدرت قرار وزاري خلال العام السابق 2018، بتحصيل رسوم تكرار العمرة بقيمة 2000 ريال سعودي من المواطنين المصريين، الذين أدوا العمرة بداية من عام 2015، ويرغبون في أداء مناسك العمرة مجدداً.

أقرا المزيد بدء تقديم الوظائف العسكرية للنساء لعام 1441 عبر نظام أبشر