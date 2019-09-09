فيديو: سعودي يعتدي على موظفة فندق بالمملكة رفضت الصعود معه للغرفة

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مقطع فيديو متدال، وثَّقته كاميرا مراقبة في أحد الفنادق بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، بشأن اعتداء أحد الأشخاص على موظفة الاستقبال بالفندق، وشغلت قضية اعتداء النزيل بالضرب على موظفة الاستقبال اهتمام الشارع السعودي.

وتدخلت الجهات المختصة وتمكنت من التحفّظ على النزيل، ولا يزال التحقيق في الواقعة جاريًا. وأظهر مقطع الفيديو نزيلًا يقف أمام مكتب الاستقبال ويتحدث مع الموظفة الموجودة، وبعدها سكبت كوبًأ من الماء كان أمامها عليه، ما أثار حفيظته وألقى عددًا من الملفات، وبعد دخل النزيل إلى المكان المخصص لها واعتدى عليها بالضرب، وبعد تدخل عدد من الحاضرين.

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ونشرت صحيفة “عكاظ” السعودية تفاصيل الواقعة، وقالت الموظّفة المُعتدى عليها “نورة”، إنَّ أحد الأشخاص دخل إلى الفندق عقب صلاة المغرب، يوم الجمعة الماضي، وطلب منها استئجار غرفة فندقية، وبعدها طلب منها الصعود إلى الغرفة معه؛ ليتفقّدها قبل استئجارها، لكنها رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت.

وأوضحت موظفة الاستقبال أنها طلبت منه الانتظار إلا أنه أمطرها بوابل من العبارات البذيئة والألفاظ النابية وسبّ أهلها فلم تحتمل ما سمعته، فقامت بسكب كوب القهوة الباردة عليه، مشيرة إلى أنّه بعدها تعدى عليها بالضرب أمام النزلاء، بحسب ما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية.

فيما ذكرت صحيفة “المرصد”، السعودية أنَّ موظفة الاسقبال قذفت عليه القهوة بعدما تعدى عليها لفظيا: “قمت بسكب القهوة عليه بعدما تحرش الرجل بي لفظيًا وقذفني، وما فعلته معه كان رد فعل سريع مني، وبعدها اعتدى عليَّ بيده، واستدعينا الشرطة”.

وتابعت: “لن أسمح لأحد بالحكم على تصرفاتي من خلال مقطع فيديو صامت”، مشيرة إلى أنَّ ضبط الأعصاب في مثل هذه المواقف ليست محل جدل، لأن من المستحيل أن تتحمل امرأة التحرش والإيذاء دون أن يكون لها أي موقف.

وأشارت “نورة”، موظفة الاستقبال المعتدى عليها، أنَّ هناك عدد من الأنظمة واللوائح التي وضعتها وزارة العمل تكفل حماية المرأة داخل مقر عملها، ولا يُسمح لأي شخص بالاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، وهو ما تدعمه حكومة المملكة الرشيدة، موضحة أن الشرطة تواصل التحقيق في الحادثة، وأن النزيل جرى التحفظ عليه: “سآخذ حقي من النزيل”.