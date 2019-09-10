وكالة الأنباء الكويتية تؤكد تعافي الشيخ صباح الأحمد من وعكة صحية

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أذاعت وكالة الأنباء الكويتية في بيان رسمي اليوم، الحالة الصحية التي يمر بها أمير البلاد “صباح الأحمد الجابر الصبح”، والتي أكدت أنه يتعافى حاليًا من عارض صحي تعرض له مؤخرًا.

وأكد “محمد ضيف الله شرار” وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة، أن الأمير صباح الأحمد تعافى من عارض صحي تعرض له في الفترة الأخيرة، دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى، حيث جاء ذلك على خلفية الفحوصات الطبية التي أجراها والتي أكدت تعافيه.

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وعلى صعيد آخر، أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين اتصالًا هاتفيًا بالأمير صباح الأحمد أمير الكويت، وذلك للوقوف على حالته الصحية بعدما تم تداول أنباء تعرضه لعارض صحي.

وقدم الشيخ صباح الأحمد شكره وتقديره للملك سلمان على مشاعره الطيبة والأخوية، ودعا له الله أن يحفظه من أي مكروه.

وكان الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الخامس عشر، وهو الأمير الخامس بعد استقلال الكويت من المملكة المتحدة، أول من تولى منصب وزير إعلام ثم وزير خارجية الكويت، فضلًا عن دوره البارز في التعامل مع الغزو العراقي للكويت عام 1990، كما تولى مسند إمارة الكويت بعدما تنازل “سعد العبدالله السالم الصباح” عن الحكم بسبب أحواله الصحية، ليقوم بعدها مجلس الوزراء الكويتي ومجلس الأمة بتعيينه أميرًا للبلاد فى 29 يناير عام 2006.

كما كان للشيخ صباح الأحمد دور بارز في تمكين المرأة الكويتية للحصول على كافة حقوقها السياسية ودخولها مجلس الأمة لأول مرة، وكذلك دخولها في المجال العسكري.

وكانت الأمم المتحدة عام 2014 كرمت صباح الأحمد بلقب “قائد للعمل الإنساني” تقديرًا منها لجهوده الدبلوماسية والإنسانية والإصلاحية.