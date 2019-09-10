موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019 بالسعودية.. وشروط الاستحقاق

الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019 بالسعودية.. وشروط الاستحقاق
الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019 بالسعودية.. وشروط الاستحقاق
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ينتظر العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد الإعلان عن إيداع حساب المواطن لشهر سبتمبر الراهن لعام 2019، وذلك مع قرب حلول موعد افتتاح العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحت الجهات المسؤولة بالمملكة عن شروط الاستحقاق التي يتطلب توافرها من أجل إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر لعام 2019 للمستفيدين المكتملة طلباتهم عبر حساب المواطن اليوم الثلاثاء.

كما أعلن حساب المواطن عبر حسابه الخاص عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن سوف يتم البدء في صرفها اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، كما أنه مازال مسموح التسجيل خلال الدفعة الثالثة والعشرين من استحقاق شهر أكتوبر القادم لعام 2019، على أن يقوم المتقدم مستوفي الشروط الخاصة بالأهلية عبر حساب “برنامج المواطن”.

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تساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول “حساب المواطن”، وقد أعلنت الجهات المسؤولة أن اليوم الثلاثاء الموافق الـ 10 من شهر سبتمبر لعام 2019 هو موعد نزول “حساب المواطن”، فما هي الشروط الخاصة بالأهلية لمن يرغبون بالتسجيل من أجل الانضمام في الحصول على استحقاقات لشهر أكتوبر القادم لعام 2019، من برنامج حساب المواطن.

شروط استحقاق حساب المواطن بالسعودية

  1. أن يكون الشخص المتقدم من أجل الحصول على الدعم من قبل “حساب المواطن”، يحمل الجنسية السعودية.
  2. يستثنى من التسجيل بحساب المواطن أي فرد من أفراد الأسرة السعودية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، مثل: “الابن، أو الابنة المواطنة، أو الزوج أو الزوجة”.
  3. يستثنى من الحصول على حساب المواطن حاملوا “بطاقات التنقل”.
  4. إقامة المستحق لدعم حساب المواطن بصورة دائمة بأراضي المملكة العربية السعودية، بشرط ألا يكون مقيم خارج السعودية، لما يزيد عن مدة 90 يوماً خلال الـ 12 شهراً التي مضت.
  5. لابد من ألا يكون صاحب الدعم موجود بأي من الأماكن الحكومية مثل الإيواء الحكومي، أو في السجون.
  6. مع ضرورة أن تكون المعلومات صحيحة المقدمة إلى الجهات المسؤولة عن حساب المواطن التي يتم التعامل معها.
  7. يتم اعتماد دعم حساب المواطن على مجمل قيمة الدخل التي تحصل عليه الأسرة السعودية، وبناء على عددها أفرادها، وعلى حسب أعمار التابعين لها لتلك الأسرة الطالبة للحصول على حساب المواطن، لو كانت تزيد أو تقل عن 18 عاماً.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن حساب المواطن يمكن لأي مواطن السعوديين التسجيل خلال الدفعة التي تحمل رقم 23 من برنامج حساب المواطن، في حالة أن توافرت في المتقدم شروط الحصول على الدعم، وأوضحت البرنامج أنه يتم إيداع المبالغ النقدية إلى المستحقين من يوم 7 إلى يوم 10 من الشهر.

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