16 قتيلا في تدافع خلال تأدية زيارة عاشوراء في كربلاء بسبب التدافع

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صرحت وزارة الصحة بدولة العراق اليوم الثلاثاء عن وفاة ما يقرب من 16 شخصاً على الأقل، وإصابة ما يقرب من 75 شخصاً آخرين خلال عمليات التدافع، أثناء تأدية مراسم ذكرى عاشوراء بمدينة كربلاء التي تبعد ما يقرب من 100 كيلومتر من جنوب بغداد، وتلك الأعداد المعلن عنها خلال الوقت الراهن تعد هي الحصيلة الغير نهائية التي سوف تسفر عنها تلك الأحداث.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الصحة بالعراق خلال بيان مقتضب عن استشهاد ما يقرب من 16 شخصاً، وإصابة 75 في حصيلة غير نهائية، وذلك خلال حادث التدافع الذي وقع خلال زيارة عاشوراء بكربلاء.

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وأضاف المتحدث، “إن فرق وزارة الصحة العراقية قد استنفرت طواقمها بعد وقوع هذا الحادث بكربلاء اليوم”، وقد قام ناشطون بنشر عدد من الصور بعد وقوع الحادث لأعداد من الزوار فاقدي الوعي على الأرض، بينما يحاول بعض من الأشخاص الآخرون مساعدتهم واسعافهم.

ويشارك إلى أن ما يقرب من عشرات آلاف من المسلمين الشيعة سنوياً على استعادة لمشاهد “واقعة الطف”، التي قتل فيها الإمام الحسين على يد رجال جيش الخليفة الاموي يزيد ابن معاوية، مع معظم أفراد عائلته خلال عام 680 ميلادياً.

وبعد أداء شعائر صلاة الظهر، خلال اليوم العاشر من شهر محرم يشارك الزوار بما يعرف باسم “ركضة طويريج”، والتي تجسد قيام عموم الناس بعد “واقعة الطف”، بالتوجه من أجل دفن الإمام الحسين، ودفن الضحايا من عائلة الإمام الحسين، الذين قد سقطوا خلال تلك المعركة. وتعد “ركضة طويريج”، التي أعقبها حرق الخيام آخر ما يؤديه المشاركون بإحياء ذكرى تلك الواقعة.

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