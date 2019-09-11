تعرف علي نص رسالة نتنياهو المحذوفة بشأن العرب وتدمير إسرائيل

نتنياهو يرد على روحاني: إسرائيل تعلم كيف تواجه إيران
بنيامين نتنياهو
Advertisements

خلال إلقاء كلمة بفعالية انتخابية بمستوطنة أسدود المحتلة، هرب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، وذلك بعد دوي صافرات الإنذار عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنة.

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد أن هدأت الأوضاع، وقال لحشد المستوطنين الواقف أمامه إن حماس أطلقت الصواريخ لأنها “لا تريدنا هنا”.

Advertisements

وخاطب نتنياهو  بتلك الرسالة ناخبيه بأن العرب بأكملهم يريدون القضاء على سكان الدولة العبرية.

كما أثارت رسالة موجهة للناخبين الإسرائيليين عبر صفحة لبنيامين نتنياهو الجدل، لاحتوائها على لهجة تحريضية ضد العرب بشكل عام وتحدثت عن سعيهم للقضاء على الإسرائيليين،، حسبماذكرت صحيفة هآرتس العبرية.

وتحث الرسالة التي تظهر بالعبرية وبشكل تلقائي لكل من يزور الصفحة، على التصويت لحزب نتنياهو “الليكود”، وتحذر من خطورة فوز اليسار في انتخابات الدولة العبرية التي ستجرى في السابع عشر من الشهر الجاري.

ومن خلال الرسالة خاطب القائمون على صفحة نتنياهو الناخبين من أجل إقناعهم بالتصويت لحزب الليكود، وتطالبهم بإقناع ثلاثة آخرين بالتصويت أيضًا حتى لا تصل إلى السلطة “حكومة يسارية تعتمد على العرب الذين يريدون تدميرنا”.

وتعليقا على ذلك قال حزب الليكود في رسالة إن ما حدث خطأ وأن نتنياهو لم يطلع على الرسالة، وتم حذفها بعد ذلك.

وقال أيمن عودة رئيس القائمة العربية في الانتخابات الإسرائيلية، إن نتنياهو “مجنون لا يلتزم بأي خطوط حمراء”.

ونشرت صحيفة هآرتس نص الرسالة بالإنجليزية، والتي جاءت كالتالي:

“احذروا! سيناريو جديد

أهلا (اسم الشخص)، اسمي (____) وأنا متطوع في حملة رئيس الوزراء نتنياهو. أتحدث معك لأنه في يوم الثلاثاء، يمكنك أن تقرر مستقبل أمتنا. رئيس الوزراء يحمل سياسة يمينية لدولة يهودية، آمنة، وإسرائيل قوية. أتطوع بوقتي لأنه لا يمكننا أن نسمح بوجود حكومة يسارية خطيرة فيها لابيد (ياشير لابيد وزير سابق) وعوده وجانتز (رئيس الأركان السابق) وليبرمان (وزير الدفاع السابق).

حكومة علمانية يسارية ضعيفة تعتمد على الرعب الذين يريدون تدميرنا جميعا –نساء وأطقال ورجال، وستمكن إيران من سلاح نووي يبيدنا. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك!

لذلك أطلب منك أن تكون مبعوث رئيس الوزراء، وتأتي بثلاثة من أصدقائك وأفراد الأسرة يوم الثلاثاء، وتتأكد من التصويت لحزب الليكود.

شكرا (الإسم)، نحن نعتمد عليك”.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

نتنياهو: الوقت الحالى هو الأنسب لوقف العدوان الإيراني

نتنياهو يعد بتوسيع الحدود الإسرائيلية حال فوزه في الانتخابات

منذ 17 دقيقة

بعد مرور 18 عامًا.. تعرف عما حدث في هجمات 11 سبتمبر الحادث الإرهابي الأكبر

منذ 12 ساعة
خطوات حجز تذاكر طيران عبر الخطوط الجوية السعودية

طريقة حجز تذاكر الطيران عبر الخطوط الجوية السعودية اون لاين

منذ يوم واحد
خلال تأدية زيارة عاشوراء بكربلاء سقوط 16 قتيلاً بسبب التدافع

16 قتيلا في تدافع خلال تأدية زيارة عاشوراء في كربلاء بسبب التدافع

منذ يوم واحد
رسوم وشروط طلب زيارة عائلية إلى المملكة العربية السعودية

رسوم وشروط طلب زيارة عائلية إلى السعودية

منذ يوم واحد
الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019 بالسعودية.. وشروط الاستحقاق

موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019 بالسعودية.. وشروط الاستحقاق

منذ يوم واحد
صباح الأحمد الجابر الصباح

وكالة الأنباء الكويتية تؤكد تعافي الشيخ صباح الأحمد من وعكة صحية

منذ يومين
شتاء

رياح جليدية وثلوج.. بريطانيا تشهد أقسى شتاء منذ 30 عاما

منذ يومين

فيديو: سعودي يعتدي على موظفة فندق بالمملكة رفضت الصعود معه للغرفة

منذ يومين
اليوم بدء تقديم الوظائف العسكرية للنساء لعام 1441 عبر نظام أبشر

التقديم على وظائف الامن العام 1441: الوظائف العسكرية للنساء عبر نظام أبشر

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق