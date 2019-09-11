تعرف علي نص رسالة نتنياهو المحذوفة بشأن العرب وتدمير إسرائيل

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خلال إلقاء كلمة بفعالية انتخابية بمستوطنة أسدود المحتلة، هرب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، وذلك بعد دوي صافرات الإنذار عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنة.

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد أن هدأت الأوضاع، وقال لحشد المستوطنين الواقف أمامه إن حماس أطلقت الصواريخ لأنها “لا تريدنا هنا”.

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وخاطب نتنياهو بتلك الرسالة ناخبيه بأن العرب بأكملهم يريدون القضاء على سكان الدولة العبرية.

كما أثارت رسالة موجهة للناخبين الإسرائيليين عبر صفحة لبنيامين نتنياهو الجدل، لاحتوائها على لهجة تحريضية ضد العرب بشكل عام وتحدثت عن سعيهم للقضاء على الإسرائيليين،، حسبماذكرت صحيفة هآرتس العبرية.

وتحث الرسالة التي تظهر بالعبرية وبشكل تلقائي لكل من يزور الصفحة، على التصويت لحزب نتنياهو “الليكود”، وتحذر من خطورة فوز اليسار في انتخابات الدولة العبرية التي ستجرى في السابع عشر من الشهر الجاري.

ومن خلال الرسالة خاطب القائمون على صفحة نتنياهو الناخبين من أجل إقناعهم بالتصويت لحزب الليكود، وتطالبهم بإقناع ثلاثة آخرين بالتصويت أيضًا حتى لا تصل إلى السلطة “حكومة يسارية تعتمد على العرب الذين يريدون تدميرنا”.

وتعليقا على ذلك قال حزب الليكود في رسالة إن ما حدث خطأ وأن نتنياهو لم يطلع على الرسالة، وتم حذفها بعد ذلك.

وقال أيمن عودة رئيس القائمة العربية في الانتخابات الإسرائيلية، إن نتنياهو “مجنون لا يلتزم بأي خطوط حمراء”.

ونشرت صحيفة هآرتس نص الرسالة بالإنجليزية، والتي جاءت كالتالي:

“احذروا! سيناريو جديد

أهلا (اسم الشخص)، اسمي (____) وأنا متطوع في حملة رئيس الوزراء نتنياهو. أتحدث معك لأنه في يوم الثلاثاء، يمكنك أن تقرر مستقبل أمتنا. رئيس الوزراء يحمل سياسة يمينية لدولة يهودية، آمنة، وإسرائيل قوية. أتطوع بوقتي لأنه لا يمكننا أن نسمح بوجود حكومة يسارية خطيرة فيها لابيد (ياشير لابيد وزير سابق) وعوده وجانتز (رئيس الأركان السابق) وليبرمان (وزير الدفاع السابق).

حكومة علمانية يسارية ضعيفة تعتمد على الرعب الذين يريدون تدميرنا جميعا –نساء وأطقال ورجال، وستمكن إيران من سلاح نووي يبيدنا. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك!

لذلك أطلب منك أن تكون مبعوث رئيس الوزراء، وتأتي بثلاثة من أصدقائك وأفراد الأسرة يوم الثلاثاء، وتتأكد من التصويت لحزب الليكود.

شكرا (الإسم)، نحن نعتمد عليك”.