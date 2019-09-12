نتنياهو يعد بتوسيع الحدود الإسرائيلية حال فوزه في الانتخابات

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نتنياهو
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فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجميع عندما وعد مؤيديه بتوسيع الحدود الإسرائيلية حال فوزه في بالانتخابات المقرر إجراءها الأسبوع المقبل. كان هذا خلال حملته الانتخابية التي لا أحد يعرف مصيرها حتى النهاية.

وذكرت قناة “سي ان ان عربية” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن عن خططه لضم أجزاء من الضفة الغربية، بعد أن صرح بأن لديه نية في فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.

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وقال نتنياهو خلال تصريحات صحفية: لن أفعل شيئا دون تفويض واضح، لذا أطلب تفويضا للقيام بهذا الشئ الذي يحظى بإجماع واسع لتحديد حدود اسرائيل الدائمة، لأنها مناطق حاسمة للأمن القومي.

وكانت قناة «اكسترا نيوز» قد بثت تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو، حول ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في حال نجاحه في الانتخابات القادمة، حيث أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أن اتفاقية السلام مع إسرائيل على المحك.

ومن جهته، صرح عاطف الطراونة، عضو مجلس النواب أن المجلس يرفض كل هذه التصريحات العنصرية التي تصدر عن قادة الاحتلال اساسا ، مؤكدا ان التعاطي مع المحتل يتوجب مسارا جديدا.

وأضاف الطراونة، أنه في حال خرق اسرائيل للقرارات وامعانها في مخالفة كل هذه القرارات الدولية والقوانين وتطرف اليمين الذي يمثله نتنياهو سيزيد من خطورة المواجهة وتصعيد ستشهده المنطقة بالكامل.

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