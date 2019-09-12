الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية عن شهر محرم عام 1441.. التسجيل فيها

Advertisements

هناك خطوات يجب اتباعها عن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عن شهر محرم لعام 1441 هجرياً، في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن هناك طريقة خاصة بالتسجيل من أجل الحصول عليها للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية بالعمل على تقديم تلك المساعدات إلى المواطنين بأراضي المملكة العربية السعودية، وخصوصاً الأسر ذات الدخل المتوسط، أو محدودة الدخل، من أجل مساندتهم ومساعدتهم بظل غلاء الأسعار والسلع، والمنتجات، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية، بعد إجراءات التطوير الاقتصادي بالأراضي السعودية.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسعودية

تبحث العديد من الأسر في المملكة العربية السعودية، وخصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود عن كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، من خلال رقم الهوية، أو من خلال رقم الطلب المقدم من أجل الحصول على تلك المساعدة، بهدف مساعدتهم في العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة، والأسعار المرتفعة، ولهذا سوف يتم عرض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة:

Advertisements

في البداية لابد من الدخول عبر الموقع الرسمي التابع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

كتابة البيانات المطلوب.

الضغط على عرض المعلومات.

بعدها سوف تظهر كافة البيانات أمام المواطن السعودي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أشار الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أنه يتم إيداع مبلغ ضخم يقدر حوالي 199.992.451 ريال سعودي، ومن المتعين أن يتم صرف المساعدات المقطوعة إلى ما يقرب من 15 ألف أسرة بالمملكة العربية السعودية، على أن يتم إيداع تلك المبالغ المالية بحسابات كل فرد منهم، من أجل أن يتمكنوا من مواجهة الظروف الحياتية الصعبة، والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية اليومية لكي يحظوا بحياة كريمة.

وأوضح على الأسر أن تقوم بالاستعلام عن المساعدات المقطوعة عبر تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكترونية الرسمي الخاص بموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بكل نصف شهر هجري.

أقرا المزيد موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019 بالسعودية.. وشروط الاستحقاق