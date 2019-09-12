السعودية تصدر مرسوم ملكي بشأن إعادة هيكلة تأشيرات الحج والعمرة والزيارة

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قام عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإصدار مرسوم ملكي ينص على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور، لتسجل رسوم الدولة من أجل إصدار كل تأشيرة لكل شخص ما يقرب من 300 ريال سعودي بدلاً من قيمة 2000 ريال سعودي، حيث أن الدولار الأمريكي يعادل ما يقرب من 3.75 ريال سعودي .

وقد تم إصدار هذا المرسوم الملكي من خلال البيان الصادر من قبل الديوان الملكي السعودي مساء أمس الأربعاء، حيث أن القرار قد تتضمن تأشيرة الحج، وتأشيرات الزيارة لأغراض العمرة، والسياحة، والأعمال، أو لغرض زيارة الأقارب، وزيارة الأصدقاء، كذلك تأشيرات المرور براً، وجواً، بحراً”.

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وتبعاً للبيانات الصادرة من قبل وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، فقد بلغ عدد المعتمرين من الخارج خلال العام السابق، ما يقرب من 6.8 مليون معتمر.

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