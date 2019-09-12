واشنطن تتجه لحظر السجائر الإلكترونية

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تستعد إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي من أجل وضع اللمسات الأخيرة لإصدار قرار بحظر السجائر الإلكترونية، بعد أن أدت إلى تفشي أمراض كثيرة مرتبطة بـ الأبخرة الناتجة عنها، مما أدى إلى إصابة ما يقرب من 450 شخصاً، ومصرع 6 على الأقل.

حيث أعلنت إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عن قيامها بوضع خطط من أجل حظر بيع السجائر الإلكترونية بكافة صورها المتنوعة النكهات، كما حذر العديد من المسؤولين الأمريكيين من أن النكهات الحلوة قد أوقعت ملايين من القُصر بدائرة إدمان مادة “النيكوتين”.

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وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين عن قلقهم بشأن زيادة استخدام القاصرين للسجائر الإلكترونية، ويأتي التحرك خلال هذا الوقت يقوم المسؤولين بعمل حصر لعدد الوفيات، والإصابات التي وصلت إلى المئات بأمراض الرئة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.

صرح أليكس آزار وزير الصحة والخدمات البشرية، إن إدارة الأغذية والعقاقير بواشنطن تعكف خلال الوقت الراهن بتكليف من الرئيس دونالد ترامب على إعداد “وثيقة إرشادية” سوف تقود لحظر كافة النكهات المتنوعة للسجائر الإلكترونية باستثناء نكهة التبغ.

وأبلغ أليكس آزار جموع الصحفيين خلال فعاليات اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا، “فور انتهاء إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من إعداد هذا الكتيب الإرشادي، سوف نبدأ في اتخاذ كافة الإجراءات من أجل العمل على إنفاذ القانون لإزالة كافة تلك المنتجات من الأسواق”.

وأضاف أن حظر السجائر الإلكترونية بمختلف أنواعها باستثناء نكهة التبغ، سوفي يتضمن، “نكهات النعناع، والمنثول، و العلكة، والحلوى، والفاكهة، والكحوليات”.

وأضاف وزير الصحة والخدمات البشرية، إلى أن أحدث البيانات قد أوضحت زيادة أعداد صغار السن المستخدمين للسجائر الإلكترونية، وإن الشباب قد انجذبوا إلى النكهات مثل، نكهة النعناع ونكهة المنثول. ويستخدم قرابة 800 مليون بالغ أمريكي السجائر الإلكترونية، وبالإضافة إلى 5 مليون قاصر.

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