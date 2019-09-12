واشنطن تتجه لحظر السجائر الإلكترونية

واشنطن تتجه لحظر السجائر الإلكترونية
واشنطن تتجه لحظر السجائر الإلكترونية
Advertisements

تستعد إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي من أجل وضع اللمسات الأخيرة لإصدار قرار بحظر السجائر الإلكترونية، بعد أن أدت إلى تفشي أمراض كثيرة مرتبطة بـ الأبخرة الناتجة عنها، مما أدى إلى إصابة ما يقرب من 450 شخصاً، ومصرع 6 على الأقل.

حيث أعلنت إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عن قيامها بوضع خطط من أجل حظر بيع السجائر الإلكترونية بكافة صورها المتنوعة النكهات، كما حذر العديد من المسؤولين الأمريكيين من أن النكهات الحلوة قد أوقعت ملايين من القُصر بدائرة إدمان مادة “النيكوتين”.

Advertisements

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين عن قلقهم بشأن زيادة استخدام القاصرين للسجائر الإلكترونية، ويأتي التحرك خلال هذا الوقت يقوم المسؤولين بعمل حصر لعدد الوفيات، والإصابات التي وصلت إلى المئات بأمراض الرئة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.

صرح أليكس آزار وزير الصحة والخدمات البشرية، إن إدارة الأغذية والعقاقير بواشنطن تعكف خلال الوقت الراهن بتكليف من الرئيس دونالد ترامب على إعداد “وثيقة إرشادية” سوف تقود لحظر كافة النكهات المتنوعة للسجائر الإلكترونية باستثناء نكهة التبغ.

وأبلغ أليكس آزار جموع الصحفيين خلال فعاليات اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا، “فور انتهاء إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من إعداد هذا الكتيب الإرشادي، سوف نبدأ في اتخاذ كافة الإجراءات من أجل العمل على إنفاذ القانون لإزالة كافة تلك المنتجات من الأسواق”.

وأضاف أن حظر السجائر الإلكترونية بمختلف أنواعها باستثناء نكهة التبغ، سوفي يتضمن، “نكهات النعناع، والمنثول، و العلكة، والحلوى، والفاكهة، والكحوليات”.

وأضاف وزير الصحة والخدمات البشرية، إلى أن أحدث البيانات قد أوضحت زيادة أعداد صغار السن المستخدمين للسجائر الإلكترونية، وإن الشباب قد انجذبوا إلى النكهات مثل، نكهة النعناع ونكهة المنثول. ويستخدم قرابة 800 مليون بالغ أمريكي السجائر الإلكترونية، وبالإضافة إلى 5 مليون قاصر.

أقرا المزيد طريقة صنع مضاد حيوي طبيعي بمنزلك بـ بمكونين فقط؟

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

أبشر للتوظيف.. إليكم شروط ورابط وظائف قوات أمن المنشآت بـ رتبة جندي

أبشر للتوظيف.. تعرف على شروط ورابط التقديم لوظائف قوات أمن المنشآت بـ رتبة جندي

منذ 4 ساعات

توقعات طقس الـ 5 أيام القادمة.. الأرصاد تحذر من الرياح والغبار غداً الجمعة بالسعودية

منذ 5 ساعات
موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

تعرف على موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 وأماكن إقامة الاحتفالات

منذ 5 ساعات
السعودية تصدر مرسوم ملكي بشأن إعادة هيكلة تأشيرات الحج والعمرة والزيارة

السعودية تصدر مرسوم ملكي بشأن إعادة هيكلة تأشيرات الحج والعمرة والزيارة

منذ 12 ساعة
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية عن شهر محرم عام 1441.. التسجيل فيها

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية عن شهر محرم عام 1441.. التسجيل فيها

منذ 12 ساعة
نتنياهو: الوقت الحالى هو الأنسب لوقف العدوان الإيراني

نتنياهو يعد بتوسيع الحدود الإسرائيلية حال فوزه في الانتخابات

منذ 21 ساعة
نتنياهو يرد على روحاني: إسرائيل تعلم كيف تواجه إيران

تعرف علي نص رسالة نتنياهو المحذوفة بشأن العرب وتدمير إسرائيل

منذ 23 ساعة

بعد مرور 18 عامًا.. تعرف عما حدث في هجمات 11 سبتمبر الحادث الإرهابي الأكبر

منذ يوم واحد
خطوات حجز تذاكر طيران عبر الخطوط الجوية السعودية

طريقة حجز تذاكر الطيران عبر الخطوط الجوية السعودية اون لاين

منذ يومين
خلال تأدية زيارة عاشوراء بكربلاء سقوط 16 قتيلاً بسبب التدافع

16 قتيلا في تدافع خلال تأدية زيارة عاشوراء في كربلاء بسبب التدافع

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق