توقعات طقس الـ 5 أيام القادمة.. الأرصاد تحذر من الرياح والغبار غداً الجمعة بالسعودية

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أعلنت الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية عن توقعاتها لحالة الطقس لمدة الـ 5 أيام القادمة، حيث يتوقع أن شهدت أراضي المملكة العربية السعودية حالة من الطقس الغير مستقر خلال الأيام القليلة السابقة، من سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق المتفرقة.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية من الظواهر الجوية، ومن التقلبات المناخية التي تحدث بسبب قرب حلول فصل الخريف، حيث يحتمل أن يكون هناك العديد من التغييرات، والتقلبات المناخية، التي تحمل الرياح المثيرة للغبار والأتربة، وأهابت بجميع المواطنين في أراضي المملكة العربية السعودية بتوخي الحيطة والحذر من أجل السلامة العامة.

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حالة الطقس غداً الجمعة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية

صرحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها أن يسود المملكة العربية السعودية حالة من الطقس الغير مستقر وغداً الجمعة، حيث ستظهر السحب الغائمة، إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار رعدية على مرتفعات جازان، وأبها، والباحة، بينما تهب الرياح الشديدة المحملة بالغبار والأتربة، التي ستؤدي إلى الحد من الرؤية الأمامية على مناطق بالمنطقة الشرقية، والرياض، ونجران، وتمتد تلك الرياح حتى الطرق الساحلية الواصلة بين جازان، وحتى منطقة الليث.

ولهذا فقد أهابت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التحذير على المواطنين، وعلى كافة سائقي المركبات عبر الطرق المختلفة، إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الغبار الذي يحجب الرؤية الأفقية من أجل سلامة كافة المواطنين.

توقعات طقس الـ 5 أيام القادمة بالسعودية

كما أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بـ السعودية، أن طقس المملكة يعد خلال تلك الفترة غير مستقر، وسوف يستمر خلال الأيام القليلة القادمة، ومع دخول فصل الخريف ويليه فصل الشتاء المفعم بوخزات البرد، إلى جانب سقوط الأمطار.

وقد جاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن طقس الـ 5 أيام القادمة عبر رابط الموقع الرسمي للهيئة، الذي أوضح حالة الطقس على أراضي المملكة العربية السعودية.

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