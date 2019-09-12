تعرف على موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 وأماكن إقامة الاحتفالات

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي
موعد إجازة اليوم الوطني السعودي
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يستعد شعب المملكة العربية السعودية لإجازة اليوم الوطني السعودي 89، والذي يعتبر عطلة رسمية لجميع المواطنين سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فضلًا عن البنوك والمدارس، واليوم الوطني السعودي هو يوم توحيد المملكة العربية السعودية، وتكون إجازته مدفوعة الأجر للجميع.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت سابقًا بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، أن إجازة اليوم الوطني السعودي ستكون 4 أيام وليس يومًا واحدًا مثل الأعوام الماضية، حيث تبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي بدءًا من يوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر، على أن يوافق اليوم الوطني السعودي 89 يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 محرم 1441.

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وتقيم المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89 نحو 8 حفلات في المملكة على مدار 5 أيام من يوم (19 سبتمبر حتى يوم 23 من نفس الشهر)، في (الرياض – الشرقية – جدة – القصيم – جازان – الجوف – تبوك – حائل) تحت رعاية الهيئة العامّة للترفيه.

أماكن حفلات اليوم الوطني السعودي 89

الجوف 19 سبتمبر

  • نبيل شعيل وخالد عبدالرحمن.

تبوك 20 سبتمبر

  • عبدالله الرويشد وأصيل أبوبكر.

حائل 21 سبتمبر

  • ماجد المهندس وداليا المبارك.

جازان 22 سبتمبر

  • محمد عبده وتركي.

الرياض 23 سبتمبر

  • عبادي الجوهر وحسين الجسمي.

جدة 23 سبتمبر

  • وعد ورابح صقر.

الدمام 23 سبتمبر

  • نوال الكويتية وعايض.

بريدة 23 سبتمبر

  • راشد الماجد وبلقيس.
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