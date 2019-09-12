أبشر للتوظيف.. تعرف على شروط ورابط التقديم لوظائف قوات أمن المنشآت بـ رتبة جندي

أبشر للتوظيف.. إليكم شروط ورابط وظائف قوات أمن المنشآت بـ رتبة جندي
أبشر للتوظيف.. إليكم شروط ورابط وظائف قوات أمن المنشآت بـ رتبة جندي
Advertisements

بدء التقديم لوظائف قوات أمن المنشآت رتبة جندي لحملة شهادات الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، كما تم إدراج بعض من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدمين، وتم الإعلان عن تلك الشروط من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية.

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية أن المواعيد المحددة للتقدم سوف تبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 16 من شهر محرم لعام 1441 هـ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 من شهر محرم، في تمام الساعة الـ 10 صباحاً عبر موقع “أبشر للتوظيف”.

Advertisements

موقع أبشر توظيف

يتيح موقع أبشر للتوظيف إمكانية التقديم للوظائف العسكرية بكل سهولة ويسر، كما يتيح نتائج القبول، وكذلك نتائج الترشيح المبدئية، والنهائية، كما يصدر الموقع نتائج القبول النهائي لمختلف الوظائف عبر رابط رنتائج القبول النهائي، لكافة الرتب العسكرية عبر موقع أبشر للتوظيف.

شروط التوظيف لرتبة جندي بقوات أمن المنشآت بالسعودية

  • أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الدراسية.
  • أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، باستثناء من نشأ مع والده أثناء خدمته العسكرية خارج السعودية.
  • أن يكون المتقدم حسن السير، والسلوك، والسمعة، وغير محكوم عليه بإدانة بأي الجرائم.
  • تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.
  • لا يقل طول المتقدم عن 168 سم، ويجب أن يتناسب طوله مع وزنه.
  • ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.
  • لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين بوظيفة تابعة للخدمة العسكرية، أو فصل من أي المعاهد والمراكز العسكرية من قبل.
  • لابد من اجتياز الاختبارات الطبية، اجتياز المقابلة الشخصية
  • بالنسبة إلى المؤهل يشترط معادلة من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، في حال إن كانت الشهادة من خارج المملكة.

أقرا المزيد توقعات طقس الـ 5 أيام القادمة.. الأرصاد تحذر من الرياح والغبار غداً الجمعة بالسعودية

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

توقعات طقس الـ 5 أيام القادمة.. الأرصاد تحذر من الرياح والغبار غداً الجمعة بالسعودية

منذ 5 ساعات
موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

تعرف على موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 وأماكن إقامة الاحتفالات

منذ 5 ساعات
واشنطن تتجه لحظر السجائر الإلكترونية

واشنطن تتجه لحظر السجائر الإلكترونية

منذ 8 ساعات
السعودية تصدر مرسوم ملكي بشأن إعادة هيكلة تأشيرات الحج والعمرة والزيارة

السعودية تصدر مرسوم ملكي بشأن إعادة هيكلة تأشيرات الحج والعمرة والزيارة

منذ 12 ساعة
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية عن شهر محرم عام 1441.. التسجيل فيها

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية عن شهر محرم عام 1441.. التسجيل فيها

منذ 12 ساعة
نتنياهو: الوقت الحالى هو الأنسب لوقف العدوان الإيراني

نتنياهو يعد بتوسيع الحدود الإسرائيلية حال فوزه في الانتخابات

منذ 21 ساعة
نتنياهو يرد على روحاني: إسرائيل تعلم كيف تواجه إيران

تعرف علي نص رسالة نتنياهو المحذوفة بشأن العرب وتدمير إسرائيل

منذ 23 ساعة

بعد مرور 18 عامًا.. تعرف عما حدث في هجمات 11 سبتمبر الحادث الإرهابي الأكبر

منذ يوم واحد
خطوات حجز تذاكر طيران عبر الخطوط الجوية السعودية

طريقة حجز تذاكر الطيران عبر الخطوط الجوية السعودية اون لاين

منذ يومين
خلال تأدية زيارة عاشوراء بكربلاء سقوط 16 قتيلاً بسبب التدافع

16 قتيلا في تدافع خلال تأدية زيارة عاشوراء في كربلاء بسبب التدافع

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق