أبشر للتوظيف.. تعرف على شروط ورابط التقديم لوظائف قوات أمن المنشآت بـ رتبة جندي

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بدء التقديم لوظائف قوات أمن المنشآت رتبة جندي لحملة شهادات الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، كما تم إدراج بعض من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدمين، وتم الإعلان عن تلك الشروط من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية.

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية أن المواعيد المحددة للتقدم سوف تبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 16 من شهر محرم لعام 1441 هـ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 من شهر محرم، في تمام الساعة الـ 10 صباحاً عبر موقع “أبشر للتوظيف”.

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موقع أبشر توظيف

يتيح موقع أبشر للتوظيف إمكانية التقديم للوظائف العسكرية بكل سهولة ويسر، كما يتيح نتائج القبول، وكذلك نتائج الترشيح المبدئية، والنهائية، كما يصدر الموقع نتائج القبول النهائي لمختلف الوظائف عبر رابط رنتائج القبول النهائي، لكافة الرتب العسكرية عبر موقع أبشر للتوظيف.

شروط التوظيف لرتبة جندي بقوات أمن المنشآت بالسعودية

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الدراسية.

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، باستثناء من نشأ مع والده أثناء خدمته العسكرية خارج السعودية.

أن يكون المتقدم حسن السير، والسلوك، والسمعة، وغير محكوم عليه بإدانة بأي الجرائم.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

لا يقل طول المتقدم عن 168 سم، ويجب أن يتناسب طوله مع وزنه.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين بوظيفة تابعة للخدمة العسكرية، أو فصل من أي المعاهد والمراكز العسكرية من قبل.

لابد من اجتياز الاختبارات الطبية، اجتياز المقابلة الشخصية

بالنسبة إلى المؤهل يشترط معادلة من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، في حال إن كانت الشهادة من خارج المملكة.

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