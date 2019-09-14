خطوات تحديث بيانات جواز السفر للوافدين بالسعودية.. وبيان رسوم نقل معلومات الجواز

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يبحث العديد من الأشخاص الوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية إلى معرفة خطوات تحديث بيانات جواز السفر الخاصة بهم، حيث أن هذا الإجراء خلال الوقت السابق كان يحتاج إلى وقت وجهد كبير في التنقل بين إدارات جوازات السفر، والهيئات والقطاعات المختلفة من أجل تحديث بيانات جواز السفر، وقد أصبح خلال الوقت الراهن خطوات تحديث بيانات جواز السفر بالمملكة العربية السعودية من أبسط الخطوات التي يمكن أن تتم في المنزل أو العمل من خلال اتباع بعض من الخطوات البسيطة.

كما يمكن للمقيم في أراضي المملكة العربية السعودية، إذا كان لديه تابعين “أي زوجته، أو أولاده”، أن يقوم بنقل معلومات الجواز بطريقة إلكترونية لتابعيه من خلال حسابه موقع “أبشر”، مع ملاحظة أنه يلزم أن يقوم بسداد الاستحقاق المالي الخاصة برسوم المقيم، والتابعين، حتى يتمكن من إتمام تحديث بيانات جواز السفر.

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خطوات تحديث بيانات جواز السفر للوافدين

يمكن للكفيل الذي يكون تابع له الوافد في أراضي المملكة أن يقوم بعملية نقل معلومات الجواز، بشرط أن يكون الوافد من العمالة المنزلية فقط، وذلك عن عبر “بوابة أبشر الإلكترونية”، أما بالنسبة إلى عملية نقل معلومات الجواز للمقيمين ممن يعملون في مؤسسة أو في شركة فيجب أن يقوم صاحب العمل، أو من ينوب عنه بموجب هذا التفويض الرسمي أو بالتوكيل الشرعي، و في تلك الحالة هناك 3 شروط يجب توافرها وهي كالتالي:

إحضار جواز السفر القديم. إحضار جواز السفر الجديد الذي سوف يتم تجديده. حضور صاحب العمل بصفة شخصية أو من ينوب عنه من خلال تفويض رسمي.

نقل معلومات جواز السفر عبر بوابة أبشر الإلكترونية

في البداية لابد أن يتوفر للكفيل أو للعامل الوافد أن يكون لديه حساب مفعل عبر بوابة أبشر الإلكترونية، أو يمكن التسجيل عبر “ابشر الجوازات”، حيث يمكن استخدام تلك الطريقة فقط للعمالة المنزلية، مثل:

السائق الخاص.

الخادمة، وغيرها من الخدمات التي تندرج تحت مسمى”العمالة المنزلية”.

بوابة أبشر الإلكترونية

تسجيل الدخول عبر موقع أبشر. يوجد بأعلى موقع بوابة أبشر الإلكترونية “الخدمات”. يتم اختيار “الخدمات الإلكترونية”. ثم يتم الضغط على “الجوازات”. بنهاية الصفحة الإلكترونية سوف توجد خيار “تحديث معلومات جواز المقيمين”، ليتم الضغط عليه. بعدها يتم الضغط على “البدء بتنفيذ الخدمة”، خلال تلك الخطوة سوف يتم عرض خيارين، “قائمة التابعين، قائمة المكفولين”. يتم اختيار الخيار الأول “قائمة التابعين”، إذا كان الشخص من المقيمين، ويريد أن يتم نقل معلومات جواز السفر لأحد من تابعيه، أما بالنسبة إلى الخيار الثاني، وهو “قائمة المكفولين”، إذا كنت كفيلاً سعودياً، ويريد أن يتم نقل معلومات عن جواز سفر مكفولة. ثم يتم الضغط على التالي، ويتم اختيار اسم الشخص المراد تحديث معلوماته. ثم يتم الضغط على التالي بعد أن تأكدت من اسم الشخص. يتم تسجيل كافة البيانات في الخانات المطلوبة والتي تحتوي على التالي: “رقم الجواز الجديد، الرمز المرئي، تاريخ أصدار الجواز الجديد، تاريخ انتهاء الجواز الجديد، البلد المصدرة للجواز، والمدينة المصدرة لجواز السفر”. ثم يتم الضغط على “تحديث معلومات الجواز”. ثم يتم الضغط علامة على “أوافق على الأحكام والشروط”. ثم يتم الضغط على “التأكيد”.



رسوم نقل بيانات الجواز

أما بالنسبة إلى الرسوم الخاصة بنقل بيانات الجواز، فقد أفاد الدعم الفني التابع لإدارة للجوازات في المملكة العربية السعودية، في حالة الرغبة في تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين في السعودية لابد بعدم دفع أي مبلغ لأي جهة مهما كانت، إما إذا كان الوافد يرغب بالتواصل مع وزارة الخارجية السعودية عبر الهاتف، يمكنك الاتصال عبر الأرقام التالية، “00966114055000، 00966114067777″، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية عبر، “[email protected] “.

ويجدر هنا الإشارة أنه يمكن عبر “بوابة أبشر الإلكترونية”، القيام بعدد من الأمور الهامة الخاصة بالمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية، منها الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة، بالإضافة إلى خدمات أخرى كثيرة بالإقامة مثل استعلام عن انتهاء الإقامة، من خلال رقم الإقامة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

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