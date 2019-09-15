إلقاء القبض على مطلق النار بجوار الطفل الرضيع بالرياض

إلقاء القبض على مطلق النار بجوار الطفل الرضيع بالرياض
إلقاء القبض على مطلق النار بجوار الطفل الرضيع بالرياض
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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي قد تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار من سلاح ناري “مسدس”، وهو يحمل طفل رضيع، فقد تم تكثيف التحريات الأمنية عن تلك الواقعة.

وأشار إلى أن التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال فقد تم الاستدلال عن تحديد هوية مرتكب تلك الواقعة الذي قام بإطلاق النار وهو يحمل طفل رضيع، وتبين أنه شقيق الطفل الرضيع في العقد الثاني من العمر، وقد تم إلقاء القبض عليه، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

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وقد شددت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية على حرصها على تحقيق الأمن للمواطن السعودي، والمقيم، على سلامة الوطن، وأن القوات الأمنية بالمملكة سوف تعمل بكل جدية وصرامة لردع أي شخص تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع السعودي واستقراره وسلامته.

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